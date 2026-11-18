Estados Unidos condenó este miércoles el ataque armado contra la fiscal de delitos electorales Liseth Noemí Mazariegos, de 34 años, quien resultó herida de bala el 17 de noviembre pasado en la capital, y señaló que "las elecciones libres, justas y sin violencia son la base de toda democracia".

La Embajada de Estados Unidos en Guatemala se pronunció sobre el atentado mediante un mensaje en el que rechazó la violencia contra quienes trabajan para proteger la integridad de los procesos electorales.

"Las elecciones libres, justas y sin violencia son la base de toda democracia, y la violencia contra los que protegen la integridad de las elecciones no tiene cabida en Guatemala. Los guatemaltecos merecen elecciones sin miedo ni intimidación", expresó la representación diplomática.

En el mismo mensaje, la Embajada manifestó su rechazo al atentado y expresó sus deseos de recuperación para la funcionaria del Ministerio Público (MP).

"Estados Unidos condena enérgicamente el ataque armado ocurrido el 17 de noviembre en la Ciudad de Guatemala, que dejó herida a una fiscal del @MPguatemala. Le deseamos a la fiscal una pronta y completa recuperación", agregó.

Ataque contra la fiscal

Según informó el MP, Mazariegos fue atacada en el Anillo Periférico y 19 calle de la zona 7 de la ciudad capital cuando se trasladaba en su vehículo hacia su trabajo.

La fiscal resultó herida de bala en una pierna después de que hombres que se desplazaban en una motocicleta interceptaran su vehículo y dispararan.

El Ministerio Público expresó su "más enérgico repudio y profunda preocupación por el atentado" y advirtió sobre la gravedad de la agresión contra una funcionaria encargada de investigar delitos electorales.

"Este hecho es grave y constituye una agresión no solo contra una operadora de justicia que garantiza la persecución penal en materia de delitos electorales, sino en contra de todo el sector de la justicia", señaló la institución.

El ente investigador aseguró que su respuesta será proporcional a la gravedad de lo ocurrido y que trabajará para esclarecer los hechos e identificar a los responsables.

"Frente a este intento de amedrentar a quienes ejercen la persecución penal, la institución es clara: el Ministerio Público no se dejará intimidar", afirmó.

El MP también sostuvo que "ningún acto de violencia detendrá ni afectará la labor de investigación y persecución penal" e informó que, en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), revisa los protocolos de protección de su personal en todo el país.

Gobierno también condena el atentado

El Gobierno del presidente Bernardo Arévalo también condenó el ataque contra la fiscal y afirmó que constituye una agresión contra "el derecho de los guatemaltecos a elegir libremente y a que su voluntad expresada en las urnas sea respetada".

Mediante un comunicado, el Ejecutivo informó que el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, lidera el apoyo al Ministerio Público por instrucciones del presidente.

El objetivo, según el Gobierno, es facilitar las capacidades de investigación y seguridad necesarias para llevar ante la justicia a los autores materiales e intelectuales del atentado.

Con información de EFE

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