EE. UU. fortalece alianza con Guatemala contra carteles, migración irregular e infraestructura

En el marco de la conmemoración de los 250 años de Independencia de Estados Unidos, el encargado de Negocios de la Embajada de ese país en Guatemala, Jorgan Andrews, aseguró que la relación bilateral con Guatemala es amplia y se fortalece mediante la cooperación en materia de seguridad, combate al narcotráfico, migración, infraestructura y crecimiento económico.

Durante un encuentro con medios de comunicación, Andrews destacó que ambos países mantienen una agenda de trabajo que, según afirmó, responde a intereses y desafíos comunes.

"Nuestra relación diplomática con Guatemala es ancha y profunda. Estamos colaborando en todas las cosas que afectan a nuestros ciudadanos y hay muchas cosas que podemos hacer juntos porque somos vecinos, somos aliados estratégicos y tenemos los mismos desafíos y las mismas oportunidades. Entonces, cuando nuestras dos democracias trabajan juntas, no hay límites de los resultados que podemos hacer", expresó.

El diplomático indicó que la lucha contra el narcotráfico y los carteles constituye una de las principales prioridades para la administración del presidente Donald Trump y aseguró que ese esfuerzo también representa un objetivo compartido con Guatemala.

"Estamos trabajando en seguridad, en la lucha contra el narcotráfico y los carteles; es una prioridad para el presidente -Donald- Trump y también para Guatemala. Estamos trabajando en la eliminación de la migración ilegal porque eso afecta a ambos países negativamente; y, por supuesto, queremos hacer crecer nuestra economía. Cuando nuestra economía crece y está funcionando bien, beneficia a Guatemala también y nuestras dos economías pueden crecer conjuntamente".

Añadió que otro de los ejes de cooperación consiste en reducir lo que denominó la influencia de actores extranjeros que afectan los intereses de ambos países.

"Finalmente estamos -tratando- de minimizar la influencia maligna de extranjeros. Es una agenda muy amplia y no hay límites a las posibilidades de colaboración".

Cooperación contra el narcotráfico

Consultado sobre los mecanismos de cooperación en materia de seguridad, Andrews afirmó que la administración estadounidense impulsa un esfuerzo conjunto de todas las instituciones gubernamentales para combatir a los carteles del narcotráfico.

"Lo que está haciendo el presidente Trump es traer todas las capacidades del gobierno, un esfuerzo del gobierno entero contra los carteles, contra el narcotráfico y contra el narcoterrorismo. Como veterano de la lucha contra el narcotráfico, yo nunca he visto tantas capacidades, tantas habilidades conjuntamente para luchar contra los carteles", agregó.

Asimismo, resaltó la participación de Guatemala en la Coalición de las Américas contra Carteles y explicó que actualmente se analizan nuevas formas de cooperación.

"Estamos muy interesados en trabajar juntamente con Guatemala como un socio confiable e importante. Recuerden que Guatemala es un miembro de la Coalición de las Américas contra Carteles y en esta fase estamos explorando oportunidades nuevas de apoyar a Guatemala en capacitación en asuntos técnicos, en equipos, pero también para la planificación, inteligencia, para poder preparar las operaciones contra los carteles".

Migración y combate a los tramitadores

Otro de los temas prioritarios, según Andrews, es la migración irregular y la prevención de fraudes relacionados con trámites migratorios.

El diplomático indicó que el objetivo de la administración estadounidense es reducir la migración irregular sin afectar la relación con Guatemala y destacó el trabajo conjunto para combatir a quienes se aprovechan de las personas que buscan migrar.

"Para la administración del presidente Trump estamos enfocados en cómo minimizar la migración a los Estados Unidos sin dañar a nuestros socios como Guatemala. Por eso hay que devolver a los que están en los Estados Unidos ilegalmente, pero también hay que prevenir el abuso de visas y los tramitadores que están explotando a ciudadanos guatemaltecos; toman su dinero y les venden cosas que realmente no son reales", refirió el diplomático.

Añadió que estas acciones también buscan proteger a los ciudadanos guatemaltecos.

"Entonces ese esfuerzo no solo ayuda a los Estados Unidos, sino que también protege a los guatemaltecos y a Guatemala de este tipo de abusos. Estamos muy a favor de las condenas que recientemente han dictado a esas personas, tramitadores, y estamos trabajando muy cerca con el Gobierno de Guatemala para prevenir esos abusos en el futuro", sostuvo.

Infraestructura para impulsar el comercio

Andrews también destacó los proyectos de infraestructura que Estados Unidos desarrolla en coordinación con el Gobierno de Guatemala, entre ellos iniciativas relacionadas con puertos, ferrocarriles y carreteras.

Explicó que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos trabaja actualmente en la planificación de diversos proyectos.

"Como ustedes han visto, tenemos a nuestro Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos. Están trabajando, formando su equipo y haciendo talleres para entender los requisitos de algunos proyectos de infraestructura. Entonces, trabajando muy cercanamente con el gobierno del presidente Arévalo, el Cuerpo de Ingenieros está formando proyectos para ampliar la capacidad de puertos como Puerto Quetzal, para construir ferrocarriles desde Puerto Quetzal hasta Escuintla y también hay posibilidades para carreteras, porque sabemos que los requisitos de Guatemala en infraestructura son grandes", dijo Andrews.

Según Andrews, esas obras podrían fortalecer la posición estratégica del país.

"La idea es que, con esos mejoramientos de infraestructura, Guatemala puede ser un hub de comercio, un centro de comercio y tránsito de muchas maneras para mejorar no solamente la región, sino también la economía de Guatemala".

Celebración por los 250 años de Independencia

Respecto a la conmemoración del 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos, Andrews informó que las actividades continuarán durante las próximas semanas.

"Hoy es nuestra recepción diplomática para celebrar ese aniversario de 250 años de Independencia y estamos muy felices de darle la bienvenida a nuestras contrapartes guatemaltecas y a toda la comunidad diplomática".

Recordó que una de las actividades ya realizadas fue un concierto de jazz ofrecido por una banda de la Guardia Nacional de Arkansas en el Palacio Nacional de la Cultura.

"También vamos a tener actividades durante las próximas semanas y meses para ampliar la celebración. Por ejemplo, el martes por la noche, en el Palacio Nacional de la Cultura, tuvimos un concierto de jazz por parte de una banda del Ejército de la Guardia Nacional de Arkansas. Entonces, estamos muy emocionados e interesados en crear una relación con Guatemala aún más profunda, más amplia y con muchas oportunidades", concluyó.

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