Estado de Guatemala ofrece disculpas a líderes indígenas criminalizados por encabezar protestas en el 2023

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, ofreció este miércoles 7 de octubre una disculpa pública, en nombre del Estado, a autoridades ancestrales y líderes indígenas que fueron criminalizados y encarcelados por encabezar las movilizaciones ciudadanas en defensa de los resultados electorales del 2023, en los que obtuvo el cargo presidencial.

Tras la victoria electoral de Arévalo de León, sorpresiva según analistas, el Ministerio Público, entonces liderado por la fiscal general Consuelo Porras (2018-2026), intentó, sin éxito, revertir los resultados electorales e inició una persecución contra varios sectores, entre estos, los líderes indígenas.

"El Estado, en lugar de reconocerlos y protegerlos, los criminalizó utilizando maliciosamente el derecho penal a través del Ministerio Público y del sistema de justicia", declaró el mandatario durante un acto solemne celebrado en el Palacio Nacional de la Cultura.

Con este acto de disculpa pública se cumplió lo ordenado por un juzgado penal, tras confirmarse en septiembre pasado el cierre definitivo de los procesos contra Luis Pacheco, Héctor Chaclán, Basilio Puac y María Juana Elías, exdirectivos de la organización indígena 48 Cantones de Totonicapán, así como contra Esteban Toc, de la Municipalidad Indígena de Sololá.

Las autoridades comunitarias afrontaron acusaciones por terrorismo, sedición y asociación ilícita promovidas en su momento por Porras, quien fue sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por socavar la democracia y criminalizar a operadores de justicia y líderes comunitarios de Guatemala.

Pacheco y Chaclán permanecieron 15 meses en prisión preventiva en la cárcel militar Mariscal Zavala, en la capital guatemalteca, mientras que Toc y Puac estuvieron bajo arresto domiciliario y Elías permaneció exiliada hasta el cierre del proceso.

"Defendimos un derecho inherente al pueblo, no fue por un gobierno ni por un partido; la dignidad del pueblo no tiene precio y no se vende", expresó Pacheco durante su intervención en el acto.

Por su parte, la líder maya k'iche' María Juana Elías enfatizó la resiliencia de las mujeres indígenas y demandó que se ponga fin a la estigmatización de los pueblos originarios.

"Fui criminalizada por ser mujer y autoridad, pero aquí estoy con la frente en alto porque defender nuestros derechos y el territorio no es un delito", aseveró Elías.

Las resoluciones judiciales dictadas el 11 y el 25 de septiembre por un juez penal desestimaron la totalidad de los cargos, al no hallarse pruebas de actividad ilícita en las protestas pacíficas.

El acto concluyó con el compromiso del Gobierno guatemalteco de establecer garantías para evitar que se vuelva a criminalizar a las autoridades comunitarias por manifestar pacíficamente, así como de promover un diálogo nacional permanente con los pueblos indígenas de Guatemala.

En el Palacio Nacional de Cultura se realizaron las disculpas públicas en nombre del Estado de Guatemala por la criminalización que padecieron las Autoridades Indígenas Ancestrales por defender la democracia en 2023. El acto reconoció su legitimidad y dignidad, y a pesar que el daño no se repara, dejó el compromiso de garantizar que ninguna autoridad indígena sea perseguida por defender la democracia y de mantener un diálogo permanente para construir una nueva relación entre los pueblos indígenas y las instituciones del Estado. 🫱🏼‍🫲🏽 — Gobierno de Guatemala 🇬🇹 (@GuatemalaGob) October 7, 2026

Acto de disculpa pública a Autoridades Indígenas Ancestrales criminalizadas por la defensa de la democracia en 2023. https://t.co/nB7an9B8Lm — Gobierno de Guatemala 🇬🇹 (@GuatemalaGob) October 7, 2026

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