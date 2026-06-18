Gabriel García Luna nombra a Carlos Zamora como jefe de Información y Prensa del MP

Carlos Zamora García asumió como jefe del Departamento de Información y Prensa del Ministerio Público (MP), a más de un mes de la llegada del fiscal general Gabriel García Luna, informó este jueves 18 de junio la Fiscalía.

De acuerdo con el MP, Zamora, licenciado en Diplomacia y Relaciones Internacionales y con una maestría en Imagen Pública y Planificación Estratégica de Medios de Comunicación, llega al cargo con experiencia en comunicación institucional, gestión reputacional, posicionamiento digital y producción de contenidos.

El nuevo funcionario sustituye a Moisés Ortiz, quien dirigió el Departamento de Información y Prensa luego de que Juan Luis Pantaleón fuera promovido a asesor del despacho de la entonces fiscal general, Consuelo Porras.

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio Público, Zamora cuenta con formación complementaria en áreas como reputación digital, gestión pública, desarrollo de proyectos y protocolo internacional. Además, ha trabajado en la coordinación de estrategias de comunicación institucional, cobertura audiovisual de eventos y administración de redes sociales.

La designación ocurre en momentos de cambios dentro de la estructura administrativa y de comunicación del ente investigador, tras la llegada de las nuevas autoridades.

Desde su nueva función, Zamora tendrá a su cargo la coordinación de la comunicación institucional del Ministerio Público y la relación informativa con los medios de comunicación y la ciudadanía.

“Mi enfoque profesional se basa en la mejora continua, el compromiso con la gestión pública y la construcción de soluciones comunicacionales que generen valor, fortalezcan la reputación institucional y contribuyan al cumplimiento de los objetivos”, se lee en el perfil de LinkedIn de Zamora.

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