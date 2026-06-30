Guatemala duplicará su contingente militar para reforzar la lucha contra las pandillas en Haití

El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, anunció este martes 30 de junio que el país duplicará su presencia militar en Haití, al elevar el despliegue de 150 a 300 soldados. La ampliación de tropas, confirmó el Ejército de Guatemala, se encuentra actualmente en proceso.

El mandatario puso como ejemplo el despliegue en Haití para mostrar la modernización institucional y el fortalecimiento de las capacidades operativas de las fuerzas de tierra, mar y aire.

"Prueba de ello es el incremento de nuestra participación en la misión de Haití, pasando de 150 a 300 soldados, reafirmando que Guatemala no solo trabaja por su propia seguridad, sino que también contribuye con responsabilidad a la estabilidad regional y a la paz mundial", afirmó Arévalo.

El anuncio presidencial se hizo durante los actos oficiales por el 155 aniversario del Ejército de Guatemala, celebrados en la capital del país con el tradicional desfile militar.

Aunque el gobernante no precisó la fecha del envío de las nuevas tropas, la portavoz del Ejército, Pamela Figueroa, confirmó que el despliegue del personal adicional aún no se ha ejecutado y se encuentra "en proceso".

Guatemala mantiene presencia militar activa en el país caribeño desde inicios del 2025, cuando desplegó un contingente inicial de 150 efectivos para apoyar la antigua Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MMAS). Con este nuevo incremento, las tropas guatemaltecas se integrarán a la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, en inglés), un operativo de cinco mil 500 efectivos aprobado por el Consejo de Seguridad de la ONU en septiembre del 2025 para combatir a estas bandas armadas y reemplazar el mandato anterior.

El Gobierno anunció que duplicará el contingente del Ejército de Guatemala en Haití, pero el despliegue de los nuevos soldados aún está en proceso. (Foto Prensa Libre: Javier González)





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