Guatemala ofrece apoyo humanitario a Colombia tras terremoto que deja decenas de muertos

El presidente Bernardo Arévalo expresó este lunes 10 de agosto la solidaridad de Guatemala con Colombia por el terremoto que, hasta el momento, ha dejado 71 muertos y daños en distintas regiones de ese país, y afirmó que el Gobierno está dispuesto a brindar apoyo ante la emergencia.

“Estamos siguiendo con mucha preocupación y pesar la situación que ha generado el sismo de esta mañana en la República de Colombia. Le enviamos al presidente Abelardo de la Espriella y al pueblo colombiano, en nombre propio y en nombre del pueblo de Guatemala, toda nuestra solidaridad, nuestra cercanía y, además, la disponibilidad a prestar el apoyo necesario que ellos consideren en términos de poder aliviar la crisis que ha causado ese sismo”, dijo Arévalo en conferencia de prensa.

El mandatario añadió que permanecerán atentos a la situación y que la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), Claudinne Ogaldes, está en contacto con sus contrapartes colombianas.

Explicó que, en caso de un llamamiento de ayuda internacional, Ogaldes informará sobre las capacidades que Guatemala tiene disponibles para apoyar a Colombia.

Arévalo también expresó su solidaridad por medio de sus redes sociales.

“Estamos siguiendo con preocupación el fuerte sismo de esta mañana en Colombia. Al presidente @ABDELAESPRIELLA y al pueblo colombiano, expreso toda mi cercanía y solidaridad, en nombre del pueblo de Guatemala. Estaremos atentos y dispuestos a brindar la ayuda que se nos solicite”, escribió.

Cancillería expresa condolencias

El Gobierno de Guatemala, por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores, expresó su solidaridad con el pueblo y el Gobierno de Colombia por el terremoto ocurrido este lunes en el departamento del Chocó.

La Cancillería lamentó las pérdidas humanas y los daños materiales ocasionados por el terremoto, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y reiteró la disposición de Guatemala de brindar el apoyo que sea necesario.

El Ministerio de Relaciones Exteriores informó, además, que monitorea la situación de los guatemaltecos que se encuentran en las zonas afectadas.

La Conred indicó que, por instrucciones de Arévalo, permanece en apresto ante cualquier solicitud de apoyo internacional.

“Guatemala acompaña al pueblo colombiano en estos momentos y reafirma su disposición de brindar apoyo ante la emergencia”, informó la institución.

71 muertos

El terremoto, de magnitud 7.4, sacudió este lunes gran parte de Colombia y causó decenas de muertos, además del derrumbe de edificios y daños en aeropuertos y otras infraestructuras.

El Gobierno colombiano declaró la situación de “desastre nacional” y cifró en al menos 71 las personas fallecidas hasta el momento.

Según la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), 40 muertes se registran en el departamento de Risaralda, 27 en el Valle del Cauca y cuatro en el Chocó, donde se localizó el epicentro.

El presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, convocó un comité de emergencia para atender los daños causados por el terremoto y anunció que viajará a Pereira para acompañar a los afectados.

El terremoto ocurrió a las 7.34 horas, hora local (12.34 GMT), y tuvo como epicentro San José del Palmar, Chocó, a una profundidad de 82 kilómetros, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El movimiento telúrico se sintió en Bogotá, Cali, Popayán, Manizales, Armenia, Pereira, Medellín y otras ciudades del centro y oeste de Colombia, así como en Panamá y Ecuador. La zona cafetera del centro colombiano figura entre las más afectadas.

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Daños en varias ciudades

En Pereira, capital de Risaralda, se reportaron derrumbes de edificios y los equipos de rescate buscan a personas atrapadas bajo los escombros.

“En el departamento del Valle del Cauca (...) tenemos más o menos 27 personas fallecidas”, expresó la gobernadora Dilian Francisca Toro.

Jorge Eduardo Rojas Giraldo, alcalde de Manizales, capital del departamento de Caldas, informó de al menos dos fallecidos.

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba-Curi, declaró que al menos cuatro personas murieron en ese departamento y que otras 69 resultaron heridas.

La Aeronáutica Civil de Colombia (Aerocivil) informó que al menos siete aeropuertos sufrieron daños.

“Se presentan afectaciones en los aeropuertos de Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago y Buenaventura. Por seguridad, las operaciones aéreas en estas terminales permanecen suspendidas hasta evaluar daños estructurales en la infraestructura”, señaló la Aerocivil.

Posteriormente, la institución agregó a la lista de terminales afectadas el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, de Cali.

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