Guatemala y EE. UU. dialogan sobre seguridad fronteriza, narcotráfico, migración y desarrollo económico

El embajador de Guatemala en Estados Unidos, Hugo Beteta, sostuvo una reunión en la Casa Blanca con altos funcionarios del Gobierno estadounidense para abordar asuntos relacionados con la seguridad, el combate al narcotráfico, la migración y la cooperación económica, informó este martes 14 de julio el Ministerio de Relaciones Exteriores (Minex).

Según la Cancillería, en el encuentro participaron Patrick Nelson, director para Asuntos del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional; William Turner, asesor especial de Asuntos de Seguridad Nacional de la vicepresidencia, y John Cheng, asesor principal del Departamento de Estado.

De acuerdo con el Minex, la reunión tuvo como propósito dar seguimiento a la agenda bilateral entre Guatemala y Estados Unidos y fortalecer la cooperación en áreas consideradas prioritarias para ambos países.

La cartera de Relaciones Exteriores indicó que, durante el diálogo, la representación guatemalteca expuso avances en acciones conjuntas de seguridad fronteriza, coordinación en materia migratoria e incremento de las incautaciones de drogas. Asimismo, señaló que se abordó la ampliación de la cooperación con el Comando Sur de Estados Unidos (Southcom).

El Ministerio también informó que Beteta reiteró el compromiso de Guatemala con la gobernanza democrática, la ciberseguridad y la estabilidad regional, además de expresar la disposición del país para continuar fortaleciendo la cooperación bilateral.

Hasta el momento, la Casa Blanca y el Departamento de Estado no han divulgado información sobre el contenido o los resultados de la reunión.

Estados Unidos es el principal socio comercial de Guatemala y mantiene una estrecha cooperación con el país en temas de seguridad, migración y combate al narcotráfico, asuntos que forman parte de la agenda bilateral de manera permanente.

Guatemala y Estados Unidos avanzan en agenda bilateral sobre seguridad, migración y desarrollo.#NotaDePrensa 🔗 https://t.co/Cj603jpXfq pic.twitter.com/XuRPLKnpnD — MINEX Guatemala 🇬🇹 (@MinexGt) July 14, 2026

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