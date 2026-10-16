Guatemala y México revisan avances de la conexión ferroviaria y cooperación contra el crimen organizado

El canciller mexicano, Roberto Velasco, llegó este viernes 16 de octubre a Guatemala para reunirse con su homólogo, Carlos Ramiro Martínez, con el objetivo de fortalecer los vínculos bilaterales en materia de economía y seguridad. Se trata de su primer viaje al vecino del sur desde que asumió el cargo en abril de este año.

“Por iniciar agenda de trabajo en Guatemala, me reuniré con mi homólogo para revisar la hoja de ruta con la que fortalecemos los vínculos bilaterales y trabajamos por el bienestar de nuestros pueblos en ambos lados de la frontera común”, indicó Velasco en sus redes sociales.

Velasco fue recibido en Guatemala por la viceministra guatemalteca de Relaciones Exteriores, Mónica Bolaños Pérez.

La visita de Velasco se produce tras su encuentro en México con el canciller Martínez en agosto, cuando ambos funcionarios destacaron los cinco ejes de la relación bilateral: seguridad compartida, frontera y conectividad, movilidad humana con dignidad, desarrollo de oportunidades y cooperación técnica y científica.

En su nueva cita, los jefes de la diplomacia de México y Guatemala revisarán los avances para la próxima apertura de la interconexión ferroviaria mediante la línea K del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), con el objetivo de ampliar la integración logística regional.

Los cancilleres también buscarán finalizar la negociación del Memorándum de Entendimiento para la reformulación del Grupo de Alto Nivel de Seguridad México-Guatemala (GANSEG), en medio de los crecientes desafíos planteados por la violencia desatada por las pugnas entre diferentes grupos del crimen organizado en ambos lados de la frontera.

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#ComunicadoConjunto | Guatemala y México fortalecen su cooperación en bienestar, desarrollo compartido y seguridad. 🔗 https://t.co/pUEE094LPR https://t.co/dk6fZPBlMJ — MINEX Guatemala 🇬🇹 (@MinexGt) October 17, 2026

En la ciudad de Guatemala, el #CancillerGT Carlos Ramiro Martínez Alvarado y el Secretario de Relaciones Exteriores de México, Roberto Velasco (@r_velascoa ), sostuvieron una reunión de trabajo en la que firmaron dos instrumentos que fortalecerán la relación bilateral: la "Actualización del Memorándum de Entendimiento del Grupo de Alto Nivel de Seguridad Guatemala-México (GANSEG GT-MX)" y un acuerdo de voluntades en materia de cooperación internacional para instrumentar el proyecto Juntos por el Bienestar. Durante la reunión, ambos Cancilleres profundizaron en temas de cooperación —como los programas Sembrando Vida y Juntos por el Bienestar—, asuntos fronterizos y económicos, así como movilidad humana y transporte. Asimismo, reafirmaron su compromiso con el multilateralismo, en línea con los propósitos y principios de la Carta de la ONU y el orden internacional basado en normas. De igual manera, acordaron celebrar la XIII Reunión Plenaria de la Comisión Binacional el próximo 27 de noviembre en Ciudad de México. #RelacionesConElMundo 🇬🇹🤝🇲🇽 — MINEX Guatemala 🇬🇹 (@MinexGt) October 17, 2026