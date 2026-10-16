Guatemala y México revisan avances de la conexión ferroviaria y cooperación contra el crimen organizado

Política

Guatemala y México revisan avances de la conexión ferroviaria y cooperación contra el crimen organizado

El canciller mexicano visita Guatemala para fortalecer la cooperación bilateral en seguridad, integración económica y conectividad ferroviaria.

|

time-clock

El canciller mexicano, Roberto Velasco, y su homólogo guatemalteco, Carlos Ramiro Martínez, durante una jornada de trabajo sobre seguridad e integración económica entre ambos países. (Foto Prensa Libre: Tomada de @MinexGt)

El canciller mexicano, Roberto Velasco, y su homólogo guatemalteco, Carlos Ramiro Martínez, durante una jornada de trabajo sobre seguridad e integración económica entre ambos países. (Foto Prensa Libre: Tomada de @MinexGt)

El canciller mexicano, Roberto Velasco, llegó este viernes 16 de octubre a Guatemala para reunirse con su homólogo, Carlos Ramiro Martínez, con el objetivo de fortalecer los vínculos bilaterales en materia de economía y seguridad. Se trata de su primer viaje al vecino del sur desde que asumió el cargo en abril de este año.

“Por iniciar agenda de trabajo en Guatemala, me reuniré con mi homólogo para revisar la hoja de ruta con la que fortalecemos los vínculos bilaterales y trabajamos por el bienestar de nuestros pueblos en ambos lados de la frontera común”, indicó Velasco en sus redes sociales.

Velasco fue recibido en Guatemala por la viceministra guatemalteca de Relaciones Exteriores, Mónica Bolaños Pérez.

La visita de Velasco se produce tras su encuentro en México con el canciller Martínez en agosto, cuando ambos funcionarios destacaron los cinco ejes de la relación bilateral: seguridad compartida, frontera y conectividad, movilidad humana con dignidad, desarrollo de oportunidades y cooperación técnica y científica.

En su nueva cita, los jefes de la diplomacia de México y Guatemala revisarán los avances para la próxima apertura de la interconexión ferroviaria mediante la línea K del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT), con el objetivo de ampliar la integración logística regional.

Los cancilleres también buscarán finalizar la negociación del Memorándum de Entendimiento para la reformulación del Grupo de Alto Nivel de Seguridad México-Guatemala (GANSEG), en medio de los crecientes desafíos planteados por la violencia desatada por las pugnas entre diferentes grupos del crimen organizado en ambos lados de la frontera.

*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

ACAN-EFE

Lee más artículos de ACAN-EFE

ARCHIVADO EN:

Carlos Rmiro Martínez Crimen organizado Gobierno de Guatemala Gobierno de México Roberto Velasco 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM