Ley de Ciberseguridad: Congreso rechaza objeciones y deja vía libre para enviar decreto a Arévalo

El decreto 26-2026 que da vida a la Ley de Ciberseguridad tiene la vía libre para ser enviado al presidente Bernardo Arévalo, luego de que el pleno del Congreso rechazó las objeciones planteadas en contra de la nueva ley.

En la sesión plenaria de este martes 10 de noviembre los diputados conocieron objeciones contra el decreto, que cuyo avance pretendía el archivo del decreto bajo una serie de señalamientos que planteó el diputado Ronald Portillo.

Entre los cuestionamientos destaca la aprobación de urgencia nacional, tras haber sido aprobada sin debate junto a un paquete de enmiendas que no eran del conocimiento de todos los diputados.

Entre los reparos también se argumentaron posibles riesgos a derechos humanos, como coincidieron analistas tras la aprobación de la ley, por existir temas poco claros en la norma que busca evitar y perseguir delitos cibernéticos.

“Es importante proteger la seguridad de los guatemaltecos inclusive en los espacios digitales. No me opongo a una ley de ciberseguridad, lo contrario, presenté objeciones porque el país necesita la ley, pero bien hecha”, explicó el diputado Portillo.

Su propuesta no hizo eco ante el Congreso, y las objeciones fueron rechazadas al tener solo 10 votos a favor y 124 en contra, dando paso a que la ley siga su trámite, pese a las advertencias del diputado.

“Buscan limitar derechos fundamentales como la libertad de expresión, libre emisión del pensamiento y lo más importante, la libertad de prensa”, indicó el congresista.

En respuesta, la diputada Victoria Palala, de la facción del cancelado Movimiento Semilla, dijo que la norma se aprobó de urgencia nacional porque la ley permite este trámite, y rechazó que existan riesgos.

“El decreto 26-2026 responde a esa necesidad del Estado de Guatemala para tener un fundamento jurídico para frenar los delitos informáticos, no hay inconstitucionalidad”, indicó.

Ahora el decreto debe ser enviado al despacho del presidente Bernardo Arévalo, para que el mandatario decida si sanciona o veta la nueva ley, que fue impulsada bajo una negociación alrededor del presupuesto 2027, según fuentes legislativas que prefieren no ser citadas.