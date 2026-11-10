Ley del Fondo Nacional de Becas se aprueba sin discusión pero con enmiendas de urgencia nacional

El Congreso, encabezado por diputados del cancelado Movimiento Semilla, impulsó otra ley de urgencia nacional, la segunda en la sesión ordinaria del martes 10 de noviembre. Plantean crear un fondo para becas universitarias que incluye una reforma a la Ley del Impuesto al Valor Agregado (IVA).

La iniciativa 6876 plantea la Ley del Fondo Nacional para Becas, que busca dar apoyo para la educación superior, a nivel nacional o en el extranjero, por medio de fondos públicos.

El proyecto estará a cargo de la Secretaria General de Planificación de la Presidencia (Segeplán), institución que en 2025 fue cuestionada por la gestión del programa Becas por Nuestro Futuro.

En esa oportunidad, Segeplán entregó una beca y promocionó el programa con una joven que fue candidata en las elecciones del 2023 con el cancelado Movimiento Semilla, partido que llevó a Bernardo Arévalo a la presidencia.

Para el funcionamiento de estas becas se reforma la Ley del IVA, para que un 0.03% funcione para el nuevo fondo, junto a los aportes que se destinen en el presupuesto nacional, recursos de cooperación reembolsable y los rendimientos financieros de los recursos del fondo.

Pero para alcanzar ese 0.03% del IVA, plantean cambios en la utilización de este impuesto y pasan de 0.5% a 0.2% los recursos del impuesto destinados a combatir la inseguridad alimentaria, mientras que destinan 0.8% para el Programa de Alimentación Escolar, según el dictamen.

La ley contiene 58 artículos, entre ellos el que deroga el Fondo Nacional de Becas que el Congreso emitió apenas en 2024, siendo sustituido por este nuevo fondo que reajusta uno de los tributos de cara al año electoral 2027.

La propuesta, que fue presentada por los diputados que integran el bloque oficial, llegó a la Dirección Legislativa el pasado 26 de octubre, un día después se leyó en el pleno y se envió a la Comisión de Descentralización y Desarrollo. Dos semanas después, sin haber recibido dictamen de la sala legislativa, se propuso a través de una moción privilegiada para su aprobación de urgencia nacional.