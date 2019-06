Los programas a través de los cuales personal militar de EE. UU. se encuentra en Guatemala

El payaso inútil corrupto lame bolas de USA e Israel puede decir lo que quiera al igual que el séquito de corruptos que nos gobierna que la presencia del army de USA no es una violación a nuestra soberanía, que pasaria si Latinoamerica pusiera guardia en las fronteras de USA /México para proteger a nuestros países del contrabando de armas y el envió de dollares para el narcotrafico, y Latinoamerica la disfrazara de cooperacion y auda? sera que el pueblo de USA estaría de acuerdo sin llamarle una invacion a su soberanía? los gringos siempre disfrazan invasiones con el nombre de cooperación y ayuda , cuando de proteger sus intereses se trata , a USA no le importa nada ni nadie que no sea gringo o judío , si otro pais les importara no hubieran miles y miles de muertos en Irak , siria, afghanistan ,Libia ,y el Yemen por mencionar algunos países que han invadido , los millones de refugiados de esos paises que invaden a Europa producto de la invaciones militares de USA a esos paises tampoco les importa porque no su problema , entonces como ya sabemos de sobra y por años que the Guatemalan Army esta para servirse y servir a la corrupción y al crimen organizado al igual que muchos agentes de la PNC empezando con el ministro de gobernación , el glorioso y muchas comisarias de la PNC deberían ser abolidas y que los yanquis cuiden de la seguridad del pueblo , pero eso es casi imposible porque a los Gringos no les importa nada ni nadie que no sea Israel o su pueblo.