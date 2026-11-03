Presidente Arévalo participa en ronda de encuentros con el rey Felipe VI en Madrid

El rey de España, Felipe VI, se reunió este martes 3 de noviembre en Madrid con el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León; el de Honduras, Nasry Asfura, y la de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, como parte de los encuentros bilaterales previos a la XXX Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno.

Felipe VI recibió a los tres mandatarios en el Palacio Real, durante una jornada en la que también sostuvo reuniones con el presidente de Chile, José Antonio Kast. Los encuentros forman parte de la agenda previa a la cumbre, que se celebrará en Madrid los días 4 y 5 de noviembre.

El monarca comenzó el lunes la ronda de contactos bilaterales con los jefes de Estado que asisten a la cita, organizada bajo el lema: “Iberoamérica. Juntos construimos nuestra Comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo”.

Este martes por la mañana, Felipe VI recibió a Kast y, por la tarde, a Asfura. Posteriormente, mantuvo encuentros con Arévalo y Fernández.

Los presidentes de Honduras y Guatemala llegaron este martes a Madrid, mientras que la mandataria costarricense viajó a España el domingo y el gobernante chileno aterrizó el lunes.

La cumbre de 2026 será la cuarta que organiza España, después de las celebradas en Madrid (1992), Salamanca (2005) y Cádiz (2012).

España asumió la Secretaría Pro Tempore de la Comunidad Iberoamericana de Naciones (SPT) durante la cumbre de Cuenca, Ecuador, en 2024.

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