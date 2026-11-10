Transportistas solicitan extender la exención de impuestos a los combustibles y advierten de posibles aumentos en tarifas

La Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros solicitó al Gobierno de Guatemala que impulse una iniciativa de ley para prorrogar la exención temporal de impuestos a los combustibles, cuyo vencimiento está previsto para el próximo 31 de diciembre.

La petición fue planteada en una carta abierta dirigida al presidente de la República, Bernardo Arévalo, fechada el 10 de noviembre del 2026, en la que los transportistas expresaron su preocupación por las posibles consecuencias económicas de que finalicen los beneficios fiscales.

Según el comunicado, la exención temporal comprende el impuesto al valor agregado (IVA) y el impuesto a la distribución de petróleo y sus derivados (IDP) sobre los carburantes.

Los representantes del sector advirtieron que un incremento repentino en el costo del diésel afectaría directamente las tarifas del transporte de pasajeros y mercancías, así como la canasta básica y la economía de las familias guatemaltecas.

En el documento también manifestaron su inquietud por la falta de indicios públicos sobre la preparación de una propuesta gubernamental para mitigar el impacto del vencimiento de esos beneficios.

La gremial recuerda que los diputados del Congreso de la República están a pocos días de comenzar el receso parlamentario de fin de año, por lo que consideran limitado el tiempo disponible para presentar, discutir y aprobar una ley antes del 2027.

Ante esa situación, solicitaron al Organismo Ejecutivo que formule y presente al Congreso, a la brevedad posible, una iniciativa de ley o propuestas técnicas que permitan prorrogar la exención temporal de los impuestos a los combustibles.

Como alternativa, plantearon establecer mecanismos de compensación focalizados, con especial énfasis en el diésel.

Los transportistas también pidieron a los distintos bloques legislativos que den carácter de urgencia nacional a la aprobación de las medidas propuestas.

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.