El Procurador General de la Nación, Julio Saavedra, afirmó que las acciones de la jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, buscan criminalizarlo por su gestión como funcionario público. Además que utilizar como argumento de sus peticiones legales republicaciones en la red social X, vulnera su derecho de expresarse libremente.

En entrevista con Prensa Libre el funcionario respondió sobre los señalamientos que Porras hace en el recurso legal presentado recientemente. En este argumenta que el procurador con sus acciones se extralimita de sus funciones y es una amenaza "real e inminente" para que de "forma dolosa" se logre que Porras renuncie. Por eso solicita que Saavedra sea removido inmediatamente del cargo e investigado por desobediencia e incumplimento del amparo provisional.

Dicho amparo fue otorgado por la Corte de Constitucionalidad (CC) el 7 de mayo a Porras, en este se solicitaba que frenaran las acciones de los funcionarios del Ejecutivo que ponían en riesgo la independencia del MP.

¿A qué se refiere el Ministerio Público con las publicaciones que usted ha realizado?

Ella en la solicitud de debida ejecutoria acompaña con relación a mí únicamente dos impresiones de unas publicaciones en la red social X. Uno es un retuit de un cominicado de la PGN y el otro un retuit de la Ministra Patricia Orantes, en donde se está retuiteandoal Diario La Hora en un video con declaraciones mías.

Esas son las únicas dos impresiones, pruebas que según ella, sustentan su teoría de que yo tengo la intención de removerla de su cargo.

Es evidente que ninguna de esas publicaciones ni ninguno de mis actos que yo he realizado como funcionario público se desprende o se pueda concluir que esa sea la intención que yo tengo. La intención y el objetivo que yo tengo es cumplir con el mandato que la Constitución y las leyes me asignan como Procurador General de la Nación. Me he circunscrito a defender los intereses de la ciudadanía y ver los intereses del Estado.

¿Qué opinión le merece que se pida su destitución inmediata?

Me quiere destituir inmediatamente del cargo que ejerzo porque dupliqué dos tuits que, según ella, implican que yo quiero remover la del cargo. Es absurdo. Y después pone, sin perjuicio de la responsabilidad penal por desobediencia e incumplimiento del amparo provisional otorgado por la CC.

Primero que me destituyen e inmediatamente, pero un segundo después de mi institución procesarme penalmente, lo que quiere ella es meterme a la cárcel. Eso se llama criminalización. Es un abuso del derecho penal para criminalizarme, ya yo he manifestado con anterioridad que ella me tiene como un objetivo político. Estoy molesto y me quiere meter a la cárcel.

¿Considera que usando dos retuits se vulnera su derecho a la libre expresión?

Claro. Primero el derecho a expresarme de forma libre y segundo habría que revisar en qué parte de esos comunicados o esos tuits yo hice alguna declaración en la que esté manifestando claramente alguna intención de querer removerla al cargo.

No vamos a encontrarla porque no lo dice, porque son cuestiones que en su interpretación yo no sé qué proceso lógico utilizó.

Va a seguir buscando y no me sorprendería que esté también tratando de buscar casos de cómo criminalizarme.

¿Cree que se puedan incrementar las medidas?

Por ahora lo que me compete es circunscribirme a lo que a lo que la fiscal solicitó escrito de debida ejecutoria y ya cumplí con lo que el mandato que me puso o lo que me ordenó la CC ya se cumplió, hoy al mediodía (1 de agosto) se mandaron los respectivos memoriales.

Por la naturaleza de sus funciones coinciden la PGN y el MP en los procesos legales que les competen, ¿cómo es esa manera de trabajar con estas confrontaciones constantes?

Objetivamente, pues, cada quien hace su trabajo. Esa es la respuesta que podría darle.

¿Hay alguna razón por la que tema por su seguridad?

Honestamente creo que no. Creo que el el trabajo que hace todo el equipo de seguridad que tengo en la PGN es muy bueno, es excelente. Estoy bien cuidado, pero no podría afirmar, sería una responsabilidad que yo quiera hacer un vínculo o que quiera decir que temo por mi seguridad. No temo por mi seguridad, más bien lo que temo es que este proceso de criminalización en mi contra continúe.

La fiscal general publicó un video en el que se dirige a mandatario, ¿la manera en la que se dirige al presidente podría ser considerada como sedición?

Sedición es un delito muy particular que yo creería que no encuadra, pero violación a la Constitución me parece que podría investigarse. No puedo decirle una calificación categórica porque no me compete.