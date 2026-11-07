¿Quién es “el Tigre” y cuáles son sus vínculos con los Zetas y el narcotráfico en Guatemala?

La captura de Horst Walther Overdick, de 59 años, conocido como el Tigre, ocurrida el 5 de noviembre en Cobán, Alta Verapaz, tiene un antecedente que se remonta a más de dos décadas. Su nombre aparece en investigaciones sobre el narcotráfico en Guatemala y en los reportes que documentaron la expansión de la organización mexicana los Zetas en territorio nacional.

Esta vez, agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) de la Policía Nacional Civil (PNC) lo detuvieron en la zona 12 de Cobán. Es requerido por los delitos de comercio, tráfico y almacenamiento ilícito, así como asociaciones delictivas.

El Ministerio Público (MP) sostiene que Overdick presuntamente dirige una organización criminal denominada los Tigres, señalada de coordinar el traslado y la comercialización de sustancias ilícitas en Alta Verapaz y Quiché. La Fiscalía también informó que identificó a otros integrantes de esa estructura, dos de los cuales fueron capturados previamente.

Pero antes de esta nueva investigación, Overdick ya había sido identificado por las autoridades como una figura vinculada con algunas de las principales estructuras del narcotráfico que operaron en Guatemala.

De comerciante de cardamomo a narcotraficante

Originario de Alta Verapaz e hijo de un exalcalde, Overdick comenzó su actividad económica como comerciante de cardamomo. Según el perfil elaborado por InSight Crime, aprovechó sus contactos con proveedores locales y su conocimiento de las rutas comerciales para incursionar en el contrabando.

Posteriormente, las investigaciones lo vincularon con el transporte de grandes cargamentos de cocaína procedentes de Sudamérica, que atravesaban Guatemala con destino a Estados Unidos. También se le atribuyó la construcción de pistas clandestinas y el almacenamiento de droga en bodegas.

Su centro de operaciones se encontraba en Alta Verapaz, aunque sus conexiones y actividades se extendían a otras regiones del país.

La alianza que lo vinculó con Los Zetas

Uno de los capítulos más relevantes de su trayectoria fue su relación con Los Zetas, organización criminal mexicana que comenzó a operar en Guatemala alrededor de 2007.

De acuerdo con InSight Crime, Overdick estableció una alianza con ese grupo para disputar el control del corredor de Zacapa, una ruta estratégica para el traslado de drogas. El objetivo habría sido desplazar a una familia de contrabandistas conocida como Los Leones.

La relación ofrecía ventajas para ambas partes: la estructura de Overdick obtenía el respaldo operativo y militar de Los Zetas, mientras que el grupo mexicano aprovechaba sus contactos locales en los sectores político, empresarial y militar.

Investigaciones policiales también lo han señalado de facilitar espacios y coordinaciones para la expansión de esa organización en Guatemala, principalmente en Petén, Alta Verapaz e Izabal.

Sus conexiones con otras estructuras

Los vínculos atribuidos a Overdick no se limitaban a Los Zetas. InSight Crime también documentó relaciones con Ottoniel Turcios, detenido en Belice en 2010 y posteriormente extraditado a Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico.

Otro de los nombres asociados con su entorno es el de la familia Lorenzana, un antiguo clan de contrabandistas que llegó a convertirse en una de las principales organizaciones dedicadas al tráfico de drogas en Guatemala.

El perfil criminal también describe sus conexiones con integrantes activos y retirados del Ejército, así como con políticos y empresarios. Estas relaciones habrían facilitado sus operaciones y le permitían mantener presencia en espacios públicos.

De la extradición a una nueva captura

El 3 de abril de 2012, Overdick fue detenido en la colonia Condado Portland, en San Lucas Sacatepéquez, durante un operativo derivado de una solicitud de extradición presentada por Estados Unidos.

Fue trasladado a la prisión de Fraijanes I y permaneció siete años, un mes y siete días en prisión, según los antecedentes proporcionados. Posteriormente fue extraditado, cumplió una condena en Estados Unidos y regresó a Guatemala como deportado.