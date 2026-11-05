Accidente aéreo en San Juan Sacatepéquez: avioneta se estrella en una zona agrícola

Una avioneta se estrelló este jueves 5 de noviembre en una zona de cultivos de la comunidad Lo De Zet, en San Juan Sacatepéquez, Guatemala. Bomberos Voluntarios localizaron la aeronave y evacuaron con vida a los dos tripulantes que viajaban a bordo, quienes reciben una evaluación prehospitalaria.

Los Bomberos Voluntarios confirmaron que localizaron una aeronave de ala fija en la comunidad Lo De Zet, luego de recibir el reporte de un accidente aéreo en ese sector.

De acuerdo con la información de los socorristas, dos tripulantes que viajaban en la aeronave fueron evacuados con vida por los cuerpos de emergencia. Ambos reciben una evaluación y el chequeo prehospitalario correspondiente para establecer su condición de salud.

Hasta el momento, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) no ha proporcionado detalles sobre las circunstancias en las que ocurrió el accidente, el tipo específico de aeronave ni su plan de vuelo.

Tampoco se conocen las identidades de los dos tripulantes, sus condiciones de salud después de la evaluación inicial ni si había otras personas a bordo. Las circunstancias que provocaron que la aeronave cayera en la zona de cultivos todavía no han sido establecidas. Se espera que las autoridades correspondientes amplíen la información sobre el accidente.

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