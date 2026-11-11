Accidente en pista de Alta Verapaz: aeronave despegaba cuando ocurrió percance con motocicleta

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Accidente en pista de Alta Verapaz: aeronave despegaba cuando ocurrió percance con motocicleta

Aeronáutica informó que las autoridades competentes tendrán que esclarecer el percance ocurrido en la pista de aviación de Fray Bartolomé de las Casas.

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ACCIDENTE AÉREO EN FRAY BAROLOMÉ DE LAS CASAS. 2

Imagen ilustrativa. Bomberos Municipales Departamentales de Fray Bartolomé de las Casas atendieron a personas afectadas por accidente aéreo. (Foto Prensa Libre: tomada de la página de los bomberos)

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informó sobre un percance ocurrido en la pista de aviación de Fray Bartolomé de las Casas, Alta Verapaz.

Añadió que, como resultado del hecho ocurrido el martes 10 de noviembre, una mujer adulta y una niña resultaron heridas y fueron trasladadas para recibir atención médica.

Según la DGAC, las circunstancias del percance, que involucró a una aeronave en fase de despegue y a una motocicleta, serán esclarecidas por las autoridades competentes.

Reiteró el llamado a la población que reside cerca de las pistas de aterrizaje y despegue a no ingresar, permanecer ni circular dentro de su perímetro.

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La recomendación se debe a que se trata de zonas restringidas y de alto riesgo para la seguridad de las personas y de las operaciones aéreas.

Añadió que continuará brindando la colaboración que corresponda en el marco de sus competencias y expresó su solidaridad con las afectadas.

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Los Bomberos Municipales de Fray Bartolomé de las Casas informaron que trasladaron a las afectadas al hospital local.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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