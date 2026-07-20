Accidente entre tráiler y picop provoca complicaciones de tránsito en la ruta a El Salvador

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Accidente entre tráiler y picop provoca complicaciones de tránsito en la ruta a El Salvador

Percance en el kilómetro 27 de la ruta a El Salvador complica el paso hacia la capital.

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ACCIDENTE COMPLICA EL TRÁFICO EN EL KM 27 DE LA RUTA A EL SALVADOR

Tránsito complicado por accidente en el km 27 de la ruta a El Salvador. (Foto Prensa Libre: Provial)

Los Bomberos Voluntarios compartieron información acerca de un accidente de tránsito en el kilómetro 27 de la carretera a El Salvador este lunes 20 de julio.

En el lugar, un tráiler y un picop chocaron y quedaron sobre los carriles hacia la capital, donde el paso permanece interrumpido temporalmente.

Socorristas rescataron con equipo hidráulico a un hombre que no fue identificado. Tras estabilizarlo, lo trasladaron en estado delicado a un centro asistencial.

Provial informó que el paso está habilitado en un carril, por lo que regula el tránsito de vehículos.

EN ESTE MOMENTO

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La Policía Municipal de Tránsito de Fraijanes reportó que el paso hacia la Ciudad de Guatemala está complicado.

En otro hecho, los Bomberos Municipales Departamentales de Sumpango, Sacatepéquez, atendieron una emergencia registrada en el kilómetro 36 de la ruta Interamericana, donde ocurrió un accidente de tránsito.

Al llegar al lugar, los socorristas localizaron a un hombre que se conducía en una motocicleta y que, por causas que se desconocen, derrapó sobre la cinta asfáltica y cayó a la vía.

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Tras evaluarlo, los socorristas determinaron que sufrió traumatismos en diferentes partes del cuerpo y múltiples lesiones.

Luego de brindarle atención prehospitalaria, el motorista fue trasladado al Hospital Regional de Chimaltenango, donde quedó bajo el cuidado del personal médico para su evaluación y tratamiento.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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