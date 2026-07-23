Ataque armado en taller deja tres muertos en Santa Rosa; otros dos hombres son hallados sin vida en Guatemala

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Ataque armado en taller deja tres muertos en Santa Rosa; otros dos hombres son hallados sin vida en Guatemala

Bomberos reportaron un ataque armado en Cuilapa y el hallazgo de dos hombres fallecidos en San José Pinula y Villa Nueva durante las últimas horas.

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Bomberos reportaron un ataque armado en Cuilapa y el hallazgo de dos hombres fallecidos en San José Pinula y Villa Nueva durante las últimas horas.

Tres hombres murieron en un ataque armado registrado dentro de un taller en el kilómetro 59.5 de la ruta a El Salvador, en Cuilapa, Santa Rosa. (Foto: Prensa Libre, Bomberos Voluntarios).

Tres hombres murieron este jueves en un ataque armado registrado dentro de un taller ubicado en el kilómetro 59.5 de la ruta a El Salvador, Cuilapa, Santa Rosa.

Los Bomberos Voluntarios de la 24.ª Compañía informaron que, al llegar al lugar, localizaron a las víctimas con múltiples heridas provocadas por proyectil de arma de fuego.

Los fallecidos tenían 18, 26 y 46 años y quedaron dentro del inmueble.

El área fue acordonada por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP), quienes efectuaron las diligencias correspondientes.

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Otros dos hombres fueron localizados sin vida

En otro hecho, los Bomberos Voluntarios de la 127.ª Compañía localizaron el cuerpo de un hombre en la 6.ª avenida y 4.ª calle, zona 3 de San José Pinula.

Los socorristas indicaron que la víctima presentaba politraumatismo y, tras confirmar que había fallecido, notificaron a la PNC para el procesamiento de la escena.

Además, los Bomberos Municipales informaron sobre el hallazgo de otro hombre sin vida en la 21 calle y 6.ª avenida, zona 12 de Villa Lobos 1, Villa Nueva.

El caso fue reportado inicialmente como una persona inconsciente en la vía pública. Sin embargo, al evaluar a la víctima, los técnicos en urgencias médicas determinaron que ya no contaba con signos vitales.

De forma preliminar, los socorristas indicaron que no fue posible establecer la causa del fallecimiento, por lo que agentes de la PNC resguardaron el área mientras se desarrollaban las diligencias de investigación.

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ESCRITO POR:

Erick Gutiérrez

Periodista de Prensa Libre con tres años de experiencia en periodismo impreso, digital y multimedia. Fotógrafo e integrante del equipo de Inmediatez y Tendencias.

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