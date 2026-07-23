Ataque armado en taller deja tres muertos en Santa Rosa; otros dos hombres son hallados sin vida en Guatemala

Tres hombres murieron este jueves en un ataque armado registrado dentro de un taller ubicado en el kilómetro 59.5 de la ruta a El Salvador, Cuilapa, Santa Rosa.

Los Bomberos Voluntarios de la 24.ª Compañía informaron que, al llegar al lugar, localizaron a las víctimas con múltiples heridas provocadas por proyectil de arma de fuego.

Los fallecidos tenían 18, 26 y 46 años y quedaron dentro del inmueble.

Tres hombres fallecieron en un ataque armado registrado dentro de un taller ubicado en el km 59.5 de la ruta a El Salvador, jurisdicción de Cuilapa, Santa Rosa.



Personal de la 24.ª Compañía de Bomberos Voluntarios confirmó que las víctimas presentaban múltiples heridas… pic.twitter.com/N9ctYc3j2W — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) July 23, 2026

El área fue acordonada por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público (MP), quienes efectuaron las diligencias correspondientes.

Otros dos hombres fueron localizados sin vida

En otro hecho, los Bomberos Voluntarios de la 127.ª Compañía localizaron el cuerpo de un hombre en la 6.ª avenida y 4.ª calle, zona 3 de San José Pinula.

Bomberos Voluntarios de la 127 CIA, localizaron a un hombre fallecido en la vía pública el cual presentaba politraumatismo. Esto sucedió en la 6 avenida y 4 calle zona 03 de San José Pinula. Posterior a confirmar que la persona ya no contaba con signos vitales, se dio aviso a… pic.twitter.com/qoqaoofLpb — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) July 23, 2026

Los socorristas indicaron que la víctima presentaba politraumatismo y, tras confirmar que había fallecido, notificaron a la PNC para el procesamiento de la escena.

Además, los Bomberos Municipales informaron sobre el hallazgo de otro hombre sin vida en la 21 calle y 6.ª avenida, zona 12 de Villa Lobos 1, Villa Nueva.

El caso fue reportado inicialmente como una persona inconsciente en la vía pública. Sin embargo, al evaluar a la víctima, los técnicos en urgencias médicas determinaron que ya no contaba con signos vitales.

Al hacerse presentes las unidades de emergencia, Técnicos en Urgencias Médicas evaluaron a un hombre que carecía de signos vitales. Durante la evaluación preliminar no fue posible establecer la causa del fallecimiento, por lo que agentes de la PNC resguardaron la escena. pic.twitter.com/GkJSmnlGHY — Bomberos Municipales (@bomberosmuni) July 23, 2026

De forma preliminar, los socorristas indicaron que no fue posible establecer la causa del fallecimiento, por lo que agentes de la PNC resguardaron el área mientras se desarrollaban las diligencias de investigación.

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