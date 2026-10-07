Ataques armados complican el tránsito en zonas 1 y 3 de la capital: cierres de carriles afectan la circulación

Dos ataques armados registrados este miércoles 7 de octubre en las zonas 1 y 3 de la Ciudad de Guatemala movilizaron a cuerpos de socorro y autoridades, además de provocar cierres viales que afectan la circulación en sectores utilizados para conectar el Centro Histórico con el Anillo Periférico.

Uno de los hechos ocurrió en la 24 calle y avenida Bolívar, zona 1, donde los Bomberos Voluntarios reportaron preliminarmente una persona fallecida y otra herida por proyectil de arma de fuego.

Se reporta incidente armado en 24 calle y avenida Bolívar zona 1 De manera preliminar, se confirma un fallecido y un herido por proyectil de arma de fuego. Información en desarrollo. #75AñosCVB https://t.co/FBPrDwaysB — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) October 7, 2026

Amílcar Montejo, vocero vial de la Municipalidad de Guatemala, informó que el fallecido es un joven que fue localizado en la 2a avenida y 24 calle de la zona 1.

Según Montejo, agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) coordinaron la presencia de los cuerpos de socorro para brindar asistencia, pero cuando las unidades de emergencia llegaron la víctima ya no tenía signos vitales.

Fallecido por ataque armado. 📍 2 avenida 24 calle zona 1 🟢 Policia-MT coordinó bomberos para ayuda prehospitalaria, cuando llegaron las unidades de emergencia joven ya no contaba con signos vitales. https://t.co/WJr75yQgT4 — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) October 7, 2026

Las autoridades permanecen en el área mientras se desarrollan las diligencias correspondientes.

Ataque contra conductora provoca cierres en zona 3

Otro incidente armado se registró en el descenso de la 8a calle de la Avenida Elena hacia el puente El Incienso, zona 3, donde una mujer que conducía un vehículo fue atacada a balazos.

Ataque armado contra una mujer 📍 Disparan a conductora en descenso de 8 calle de Avenida Elena para puente El Incienso zona 3 Vehículo en que la afectada se conducía fue a colisionar contra paredón. Ella, ingresada a centro hospitalario. ⚠️ Inician cierres vehiculares. #PoliciaMT #TraficoGT #TransitoGT #OrdenYservicio — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) October 7, 2026

Después del ataque, el automóvil en el que viajaba la mujer colisionó contra un paredón. La víctima fue trasladada a un centro asistencial.

El hecho provocó cierres vehiculares mientras autoridades y cuerpos de emergencia trabajan en el sector.

La Municipalidad de Guatemala informó que unidades de emergencia y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) mantienen cerrados dos carriles en el Anillo Periférico y 6a calle de la zona 3 debido a las diligencias.

#AlertaVial 🚨 Unidades de emergencia y de @PNCdeGuatemala realizan cierre de dos carriles en Anillo Periférico y 6 calle #zona3 por diligencias. Circulación vehicular afectada del Centro Histórico hacia Anillo Periférico. @PMTMuniGuate se encuentra agilizando el tránsito en el sector. Toma en cuenta esta información y utiliza vías alternas. #TráficoGT #TránsitoGT #Precaución — MuniGuate (@muniguate) October 7, 2026

La circulación se encuentra afectada principalmente para los conductores que se desplazan desde el Centro Histórico hacia el Anillo Periférico.

Agentes de la PMT trabajan para agilizar el tránsito y las autoridades recomendaron utilizar rutas alternas mientras continúan las diligencias.

Vehículo cae a barranco en zona 1

A las complicaciones provocadas por los ataques armados se suma otro incidente vial ocurrido en la 7a calle y 18 avenida de la zona 1, en dirección hacia el puente La Asunción.

Montejo informó que la Policía Municipal de Tránsito recibió varias llamadas que alertaban sobre una camioneta que había caído al fondo de un barranco.

Los Bomberos Voluntarios acudieron al lugar e iniciaron las labores para extraer a la conductora, quien resultó lesionada.

Camioneta se fue al fondo de barranco. Bajando de 7 calle 18 avenida zona 1 para puente La Asunción. 🟢 Policia-MT recibió múltiples llamados informando que un vehículo se había ido al barranco, se coordinó bomberos y agente al lugar. Nos indican que CBV inició la extracción de conductora que está lesionada. — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) October 7, 2026

Las autoridades mantienen atención en los distintos puntos, por lo que los automovilistas deben considerar cierres, presencia de unidades de emergencia y posibles complicaciones de tránsito durante las diligencias.

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