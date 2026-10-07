Ataques armados complican el tránsito en zonas 1 y 3 de la capital: cierres de carriles afectan la circulación

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Ataques armados complican el tránsito en zonas 1 y 3 de la capital: cierres de carriles afectan la circulación

Dos ataques armados dejaron un fallecido y personas heridas en la capital, mientras cierres de carriles por las diligencias complican la movilidad este miércoles 7 de octubre.

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Agentes de la Policía Nacional Civil permanecen en el lugar donde ocurrió un accidente de tránsito en el Periférico, en la Ciudad de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Tomada de @amilcarmontejo)

Agentes de la Policía Nacional Civil permanecen en el lugar donde ocurrió un accidente de tránsito en el Periférico, en la Ciudad de Guatemala. (Foto Prensa Libre: Tomada de @amilcarmontejo)

Dos ataques armados registrados este miércoles 7 de octubre en las zonas 1 y 3 de la Ciudad de Guatemala movilizaron a cuerpos de socorro y autoridades, además de provocar cierres viales que afectan la circulación en sectores utilizados para conectar el Centro Histórico con el Anillo Periférico.

Uno de los hechos ocurrió en la 24 calle y avenida Bolívar, zona 1, donde los Bomberos Voluntarios reportaron preliminarmente una persona fallecida y otra herida por proyectil de arma de fuego.

Amílcar Montejo, vocero vial de la Municipalidad de Guatemala, informó que el fallecido es un joven que fue localizado en la 2a avenida y 24 calle de la zona 1.

Según Montejo, agentes de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) coordinaron la presencia de los cuerpos de socorro para brindar asistencia, pero cuando las unidades de emergencia llegaron la víctima ya no tenía signos vitales.

Las autoridades permanecen en el área mientras se desarrollan las diligencias correspondientes.

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Ataque contra conductora provoca cierres en zona 3

Otro incidente armado se registró en el descenso de la 8a calle de la Avenida Elena hacia el puente El Incienso, zona 3, donde una mujer que conducía un vehículo fue atacada a balazos.

Después del ataque, el automóvil en el que viajaba la mujer colisionó contra un paredón. La víctima fue trasladada a un centro asistencial.

El hecho provocó cierres vehiculares mientras autoridades y cuerpos de emergencia trabajan en el sector.

La Municipalidad de Guatemala informó que unidades de emergencia y agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) mantienen cerrados dos carriles en el Anillo Periférico y 6a calle de la zona 3 debido a las diligencias.

La circulación se encuentra afectada principalmente para los conductores que se desplazan desde el Centro Histórico hacia el Anillo Periférico.

Agentes de la PMT trabajan para agilizar el tránsito y las autoridades recomendaron utilizar rutas alternas mientras continúan las diligencias.

Vehículo cae a barranco en zona 1

A las complicaciones provocadas por los ataques armados se suma otro incidente vial ocurrido en la 7a calle y 18 avenida de la zona 1, en dirección hacia el puente La Asunción.

Montejo informó que la Policía Municipal de Tránsito recibió varias llamadas que alertaban sobre una camioneta que había caído al fondo de un barranco.

Los Bomberos Voluntarios acudieron al lugar e iniciaron las labores para extraer a la conductora, quien resultó lesionada.

Las autoridades mantienen atención en los distintos puntos, por lo que los automovilistas deben considerar cierres, presencia de unidades de emergencia y posibles complicaciones de tránsito durante las diligencias.

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ESCRITO POR:

Erick Gutiérrez

Periodista de Prensa Libre con tres años de experiencia en periodismo impreso, digital y multimedia. Fotógrafo e integrante del equipo de Inmediatez y Tendencias.

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