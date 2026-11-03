Sucesos
Ataques armados dejan dos mujeres muertas y otras dos heridas en distintos puntos del país
Dos mujeres murieron y otras dos resultaron heridas en dos ataques armados ocurridos en Colomba, Quetzaltenango, y Escuintla.
Bomberos Voluntarios atienden el ataque armado en la colonia San Antonio, zona 4 de Colomba, Quetzaltenango, donde una mujer murió y otra resultó herida de bala. (Foto Prensa Libre: CVB)
Cuatro mujeres fueron víctimas de ataques armados en dos hechos distintos ocurridos en Colomba, Quetzaltenango, y Escuintla. Dos de ellas murieron en los lugares de los ataques, mientras que las otras dos resultaron heridas y fueron trasladadas a centros asistenciales.
El primer hecho ocurrió este martes 3 de noviembre en la colonia San Antonio, zona 4 de Colomba, Quetzaltenango, donde los Bomberos Voluntarios de la 119 compañía fueron alertados sobre un ataque armado dentro de un local.
Al llegar, los socorristas localizaron a dos mujeres con heridas de bala. Una de ellas, de 30 años, murió en el lugar debido a la gravedad de las heridas, mientras que la otra, de aproximadamente 41 años, fue trasladada a la emergencia del Hospital Nacional de Coatepeque.
El segundo ataque ocurrió en la zona 1 de Escuintla, frente al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), sobre la avenida Centro América.
Bomberos Voluntarios de la 14 compañía atendieron la emergencia y localizaron a dos mujeres con heridas de bala. Una de ellas murió en el lugar, mientras que la segunda fue estabilizada y trasladada a un centro asistencial.
En ambos casos, los socorristas quedaron a la espera de las autoridades competentes para los procedimientos correspondientes.
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