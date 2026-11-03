Ataques armados dejan dos mujeres muertas y otras dos heridas en distintos puntos del país

Cuatro mujeres fueron víctimas de ataques armados en dos hechos distintos ocurridos en Colomba, Quetzaltenango, y Escuintla. Dos de ellas murieron en los lugares de los ataques, mientras que las otras dos resultaron heridas y fueron trasladadas a centros asistenciales.

El primer hecho ocurrió este martes 3 de noviembre en la colonia San Antonio, zona 4 de Colomba, Quetzaltenango, donde los Bomberos Voluntarios de la 119 compañía fueron alertados sobre un ataque armado dentro de un local.

Al llegar, los socorristas localizaron a dos mujeres con heridas de bala. Una de ellas, de 30 años, murió en el lugar debido a la gravedad de las heridas, mientras que la otra, de aproximadamente 41 años, fue trasladada a la emergencia del Hospital Nacional de Coatepeque.

El segundo ataque ocurrió en la zona 1 de Escuintla, frente al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), sobre la avenida Centro América.

Bomberos Voluntarios de la 14 compañía atendieron la emergencia y localizaron a dos mujeres con heridas de bala. Una de ellas murió en el lugar, mientras que la segunda fue estabilizada y trasladada a un centro asistencial.

En ambos casos, los socorristas quedaron a la espera de las autoridades competentes para los procedimientos correspondientes.

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