Avión agrícola se accidenta en finca de Tiquisate, Escuintla: piloto resulta ileso

La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informó que este miércoles 7 de octubre un avión agrícola Air Tractor 502B, con matrícula TG-FUA, se accidentó en Escuintla.

Según la información proporcionada por la DGAC, el percance ocurrió en la finca Ixtepeque, Tiquisate, Escuintla.

La institución indicó que, de acuerdo con información proporcionada por el operador aéreo, el piloto de la aeronave resultó ileso.

El piloto fue trasladado a un centro asistencial para una evaluación médica, añadió.

Personal de la Unidad de Investigación de Accidentes de la DGAC se trasladó al lugar del percance para recolectar información.

El objetivo es determinar las posibles causas de lo ocurrido con la aeronave.

Para leer más: Aeronave agrícola se accidenta en pista de una finca en Tiquisate, Escuintla

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