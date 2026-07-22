Balacera desata el pánico en Chinautla: un menor muere, siete heridos y cuatro capturados

Una balacera registrada este miércoles 22 de julio en el parque central de San Antonio Las Flores, Chinautla, causó pánico entre vecinos y visitantes. El ataque dejó un adolescente de 17 años muerto, siete hombres heridos y cuatro presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha capturados, informó la Policía Nacional Civil (PNC).

El ataque ocurrió en el parque de la comunidad, donde varias personas se encontraban reunidas cuando comenzaron los disparos. Los presentes buscaron refugio para evitar ser alcanzados por las balas.

Bomberos Voluntarios de varias compañías atendieron la emergencia. Los socorristas estabilizaron a siete hombres con heridas de bala y los trasladaron al Hospital General San Juan de Dios y al Hospital General de Accidentes del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) 7-19.

En el lugar murió un adolescente de 17 años, cuyo nombre no fue revelado por las autoridades.

Capturados

La PNC informó que agentes de la Comisaría 12 capturaron a cuatro presuntos integrantes de la Mara Salvatrucha que, según la institución, intentaban huir en dos motocicletas después del ataque.

Los detenidos son Marlon "C", de 23 años, alias "Mosca", y Jordi "C", de 26 años. Además, fueron remitidos al juzgado correspondiente dos adolescentes de 16 y 15 años, conocidos con los alias "Timba" y "Colocho".

De acuerdo con la Policía, durante el operativo se les incautaron dos pistolas calibre 9 milímetros: una Sig Sauer que había sido reportada como robada el 9 de marzo del 2026 en el puente Anís, Amatitlán, y una Glock.

También fueron decomisados dos teléfonos celulares, que serán sometidos a análisis como parte de la investigación.

Las autoridades continúan con las pesquisas para establecer el móvil del ataque y determinar si existen más personas involucradas. Los detenidos se desplazaban en dos motocicletas que también fueron consignadas.

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🚨#PERSONAFALLECIDA 🚨



📍San Antonio las Flores



En el lugar del ataque armado se encuentra un menor fallecido de 17 años, la emergencia fue liderada por bomberos #122cia quienes fueron los encargados de administrar los recursos necesarios para llevar tambien las personas… pic.twitter.com/zhBdoxu9fJ — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) July 23, 2026

Ataque armado sucedió en el parque central de San Antonio Las Flores, Chinautla. Bomberos Voluntarios han estabilizado y trasladado a 05 personas con múltiples heridas de proyectil de arma de fuego a hospital general SJDD y IGSS 7-19. pic.twitter.com/q1litnr9Yw — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) July 23, 2026

🚨#ATAQUEARMADO🚨



📍Canton La Plaza, San Antonio las Flores



Se trasladan 7 hombres heridos por arma de fuego, Bomberos #122Cia #4Cia #117Cia #Estacióncentral estabilizan a los hombres y en el lugar queda un hombre fallecido#75añosCVB pic.twitter.com/IIsB1ZMBje — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) July 23, 2026