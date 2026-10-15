Hallan cadáveres enterrados en un inmueble de Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez

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Hallan cadáveres enterrados en un inmueble de Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez

Localizan cadáveres enterrados en una vivienda en Santo Tomás Milpas Altas, Santa Lucía Milpas Altas.

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HALLAN CADÁVERES EN CASA EN SANTA LUCÍA MILPAS ALTAS. 15.10.26

Bomberos trabajan en casa donde fueron localizados cadáveres en Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez. (Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios)

Los Bomberos Voluntarios informaron que este jueves 15 de octubre fueron localizados cadáveres enterrados en un inmueble en Santo Tomás Milpas Altas, Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez.

Indicaron que el hallazgo ocurrió en el sector conocido como La Aguacatera, en ese municipio.

Los socorristas coordinan acciones con las autoridades competentes tras la localización de los cuerpos enterrados en el lugar.

Agregaron que la escena permanece resguardada para que las autoridades correspondientes recolecten indicios.

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Hasta el momento, se desconoce la cantidad de cuerpos localizados.

Las diligencias de las autoridades continúan en el inmueble.

Para leer más: Macabro hallazgo: Encuentran cuatro cuerpos atados y encostalados cerca de basurero en San Miguel Dueñas

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 11 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

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