Sucesos
Hallan cadáveres enterrados en un inmueble de Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez
Localizan cadáveres enterrados en una vivienda en Santo Tomás Milpas Altas, Santa Lucía Milpas Altas.
Bomberos trabajan en casa donde fueron localizados cadáveres en Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez. (Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios)
Los Bomberos Voluntarios informaron que este jueves 15 de octubre fueron localizados cadáveres enterrados en un inmueble en Santo Tomás Milpas Altas, Santa Lucía Milpas Altas, Sacatepéquez.
Indicaron que el hallazgo ocurrió en el sector conocido como La Aguacatera, en ese municipio.
Los socorristas coordinan acciones con las autoridades competentes tras la localización de los cuerpos enterrados en el lugar.
Agregaron que la escena permanece resguardada para que las autoridades correspondientes recolecten indicios.
Hasta el momento, se desconoce la cantidad de cuerpos localizados.
Las diligencias de las autoridades continúan en el inmueble.
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