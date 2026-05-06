Macabro hallazgo: Encuentran cuatro cuerpos atados y encostalados cerca de basurero en San Miguel Dueñas

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Macabro hallazgo: Encuentran cuatro cuerpos atados y encostalados cerca de basurero en San Miguel Dueñas

Cuatro cadáveres encostalados y en avanzado estado de descomposición fueron hallados en una zona boscosa de San Miguel Dueñas, Sacatepéquez. Los cuerpos estaban atados de pies y manos.

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Autoridades resguardan la escena donde fueron localizados cuatro cadáveres encostalados en una zona boscosa de San Miguel Dueñas, Sacatepéquez. Imagen ilustrativa.(Foto Prensa Libre: CBMD)

Autoridades resguardan la escena donde fueron localizados cuatro cadáveres encostalados en una zona boscosa de San Miguel Dueñas, Sacatepéquez. Imagen ilustrativa.(Foto Prensa Libre: CBMD)

Los cadáveres encostalados de cuatro hombres fueron localizados este miércoles 6 de mayo en una zona boscosa cercana al basurero de San Miguel Dueñas, Sacatepéquez, reportaron los Bomberos Municipales Departamentales.

El hallazgo ocurrió en un camino de terracería que conecta el área central de San Miguel Dueñas con la aldea El Rosario. Se sabe que los cuerpos estaban atados de pies y manos y posiblemente fueron estrangulados.

De acuerdo con estimaciones de los socorristas, las víctimas habrían sido asesinadas hace unos ocho días, puesto que los cuerpos están en avanzado estado de descomposición.

Cecilio Chacaj, vocero de los Bomberos Municipales Departamentales confirmó que son cuatro cuerpos: dos fueron localizados cerca del basurero y los otros, a unos 150 metros de distancia.

Los cuerpos fueron descubiertos por personas que frecuentan el camino, quienes fueron alertadas por los olores fétidos producto de la descomposición de los cadáveres.

Añadieron que se trata de cuatro hombres, cuyas edades resultan difíciles de establecer por la condición en la que se encuentran los cuerpos.

Homicidios en Guatemala, Violencia en Guatemala, San Miguel Dueñas, Sacatepéquez*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

César Pérez Marroquín

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y de medioambiente con 25 años de experiencia.

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Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 9 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

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