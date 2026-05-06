Macabro hallazgo: Encuentran cuatro cuerpos atados y encostalados cerca de basurero en San Miguel Dueñas

Los cadáveres encostalados de cuatro hombres fueron localizados este miércoles 6 de mayo en una zona boscosa cercana al basurero de San Miguel Dueñas, Sacatepéquez, reportaron los Bomberos Municipales Departamentales.

El hallazgo ocurrió en un camino de terracería que conecta el área central de San Miguel Dueñas con la aldea El Rosario. Se sabe que los cuerpos estaban atados de pies y manos y posiblemente fueron estrangulados.

De acuerdo con estimaciones de los socorristas, las víctimas habrían sido asesinadas hace unos ocho días, puesto que los cuerpos están en avanzado estado de descomposición.

Cecilio Chacaj, vocero de los Bomberos Municipales Departamentales confirmó que son cuatro cuerpos: dos fueron localizados cerca del basurero y los otros, a unos 150 metros de distancia.

Los cuerpos fueron descubiertos por personas que frecuentan el camino, quienes fueron alertadas por los olores fétidos producto de la descomposición de los cadáveres.

Añadieron que se trata de cuatro hombres, cuyas edades resultan difíciles de establecer por la condición en la que se encuentran los cuerpos.

🚨 Personas fallecidas 🚨



En un camino de terracería que conduce a la Aldea El Rosario, del municipio de San Miguel Dueñas, Sacatepéquez, se localizan cuatro personas fallecidas, de sexo masculino, los cuerpos se encuentran atadas de pies y manos, en el interior de costales y en… pic.twitter.com/hSoO2JOM8F — ASONBOMD GUATEMALA (@ASONBOMDGT) May 7, 2026

Homicidios en Guatemala, Violencia en Guatemala, San Miguel Dueñas, Sacatepéquez*Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.