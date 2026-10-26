Hombres armados irrumpen en venta de comida en Villa Canales y disparan contra comensales: dos muertos y tres heridos

Hombres armados irrumpieron este lunes 26 de octubre en un establecimiento de venta de comida y bebidas en la zona 1 de Villa Canales y abrieron fuego contra los comensales. El ataque dejó dos personas muertas y tres heridas, según fuentes en el lugar del incidente.

El hecho ocurrió en la 2a. avenida y 10a. calle de la zona 1 de Villa Canales, en un negocio ubicado en el segundo piso de un área comercial.

Los Bomberos Voluntarios de las compañías 54 y 88 acudieron al lugar para atender la emergencia. Los socorristas informaron que trasladaron a tres personas con múltiples heridas de bala hacia centros asistenciales cercanos.

En el pasillo del establecimiento quedaron los cadáveres de dos personas que murieron a consecuencia de las heridas de bala.

Hasta el momento, las víctimas mortales y las personas heridas no han sido identificadas.

La Policía Nacional Civil (PNC) no ha proporcionado detalles sobre las circunstancias del ataque armado.

También se desconoce si los atacantes tenían como objetivo a alguna de las personas que se encontraban en el negocio o si el ataque estaba dirigido contra el establecimiento comercial.

Las autoridades tampoco han precisado el móvil del hecho ni han proporcionado información sobre los responsables.

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