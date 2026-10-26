Sucesos
Hombres armados irrumpen en venta de comida en Villa Canales y disparan contra comensales: dos muertos y tres heridos
Dos personas murieron en un negocio de comida de la zona 1 de Villa Canales y otras tres fueron trasladadas a hospitales con heridas de bala.
Socorristas de los Bomberos Voluntarios trabajan en el lugar del ataque armado contra comensales de una venta de comida en la zona 1 de Villa Canales, donde dos personas murieron y tres resultaron heridas. (Foto Prensa Libre: CVB)
Hombres armados irrumpieron este lunes 26 de octubre en un establecimiento de venta de comida y bebidas en la zona 1 de Villa Canales y abrieron fuego contra los comensales. El ataque dejó dos personas muertas y tres heridas, según fuentes en el lugar del incidente.
El hecho ocurrió en la 2a. avenida y 10a. calle de la zona 1 de Villa Canales, en un negocio ubicado en el segundo piso de un área comercial.
Los Bomberos Voluntarios de las compañías 54 y 88 acudieron al lugar para atender la emergencia. Los socorristas informaron que trasladaron a tres personas con múltiples heridas de bala hacia centros asistenciales cercanos.
En el pasillo del establecimiento quedaron los cadáveres de dos personas que murieron a consecuencia de las heridas de bala.
Hasta el momento, las víctimas mortales y las personas heridas no han sido identificadas.
La Policía Nacional Civil (PNC) no ha proporcionado detalles sobre las circunstancias del ataque armado.
También se desconoce si los atacantes tenían como objetivo a alguna de las personas que se encontraban en el negocio o si el ataque estaba dirigido contra el establecimiento comercial.
Las autoridades tampoco han precisado el móvil del hecho ni han proporcionado información sobre los responsables.
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ATAQUE ARMADO 10 calle y 2a avenida zona 1 de Villa Canales Destacados al lugar bomberos de la #54Cia estabilizan y trasladan a 3 personas, en el lugar se reportan 2 personas fallecidas asi mismo se hace espera de las autoridades competentes #75añosCVB https://t.co/olgNQeuLPo— Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) October 27, 2026