Hombres Rana recorren río de aguas residuales y localizan cuerpo de una persona desaparecida

Personal especializado en rescates acuáticos de los Bomberos Voluntarios localizó este miércoles 16 de septiembre el cuerpo de un hombre que estaba desaparecido en un río de aguas residuales de la colonia San José La Chácara, zona 5 de la capital.

La sección de Rescate y Salvamento Acuático, conocida como Hombres Rana, fue movilizada junto con socorristas de la Estación Central para buscar al hombre, reportado como desaparecido desde el domingo pasado.

Según la información de los Bomberos Voluntarios, el hombre cayó accidentalmente al río de aguas residuales.

Los socorristas descendieron unos 100 metros por un barranco para llegar al río y comenzaron la búsqueda a pie. Los buzos certificados también se sumergieron para tratar de localizar al desaparecido.

El recorrido por el río se prolongó aproximadamente 30 minutos hasta que los rescatistas localizaron el cuerpo.

Los Bomberos Voluntarios efectuaron la extracción con ayuda de vecinos y trasladaron el cuerpo hasta la superficie, donde fue entregado a las autoridades correspondientes.

🚨CUERPO LOCALIZADO🚨



📍Rio de aguas residuales de colonia la Chacara zona 5, cd Capital



✏️Un hombre que se encontraba desaparecido fue localizado sin vida luego de ser activada la sección de rescate y salvamento acuático "Hombres Rana" con la ayuda de elementos de… pic.twitter.com/nCnUaR6QcV — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) September 16, 2026

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