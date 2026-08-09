Incidente durante el despegue de un avión cierra temporalmente la pista del Aeropuerto Mundo Maya en Petén

La pista del Aeropuerto Internacional Mundo Maya, en Flores, Petén, permaneció cerrada temporalmente este domingo luego de que una aeronave de TagAirlines interrumpiera de forma preventiva la maniobra de despegue debido a una falla técnica, informó la aerolínea.

En un comunicado, TagAirlines indicó que, durante el vuelo 121 con destino al Aeropuerto Internacional La Aurora, "se presentó una indicación técnica durante la maniobra de despegue".

La aerolínea añadió que "la tripulación actuó de acuerdo con los procedimientos establecidos y realizó de manera preventiva la interrupción del despegue" y explicó que durante esa maniobra, dos de las llantas de la aeronave perdieron presión, lo que impidió su movilización inmediata fuera de la pista principal.

La Dirección General de Aeronáutica Civil informó que el incidente activó los protocolos de seguridad establecidos en la terminal aérea, por lo que las operaciones fueron suspendidas de forma preventiva mientras el personal efectuaba labores de atención de la aeronave, limpieza, inspección y verificación de la pista.

La DGAC informó que los viajeros fueron llevados a la sala de espera y que, en coordinación con la aerolínea, se habilitó el ingreso de buses y otros vehículos de apoyo para facilitar su traslado.

La aerolínea aseguró que "todos los pasajeros y miembros de la tripulación se encuentran en condiciones normales y seguras". Además, lamentó los inconvenientes ocasionados por el incidente y afirmó que "la seguridad es y continuará siendo su máxima prioridad".

La DGAC indicó que las operaciones aéreas se reanudarán una vez concluyan las labores de limpieza y las verificaciones técnicas que confirmen que la pista reúne las condiciones necesarias para operar con normalidad.

🧵✈️ El Aeropuerto Internacional Mundo Maya informa:



Durante la operación de despegue de una aeronave, uno de sus neumáticos presentó una avería. De inmediato se activaron los protocolos de seguridad operacional establecidos. pic.twitter.com/1l5DvCAOxc — dgac_guatemala (@DGAC_CIV) August 9, 2026

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