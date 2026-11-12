Jornada de violencia deja siete muertos, entre ellos un piloto de bus atacado a balazos en Villa Nueva

Una jornada marcada por ataques armados y hallazgos de cadáveres dejó siete muertos reportados este jueves 12 de noviembre en distintos puntos de Guatemala. Entre las víctimas figura el piloto de un bus de transporte colectivo que cubría la ruta Villa Nueva-Cenma, quien murió baleado en la colonia Los Planes, zona 5 de Villa Nueva.

De los siete fallecidos, cuatro fueron víctimas de ataques armados y los otros tres corresponden a cadáveres localizados por cuerpos de socorro. En estos últimos casos no se han establecido las causas de muerte.

Los Bomberos Municipales Departamentales informaron que el piloto del bus murió en el lugar del ataque. Socorristas de la estación de San Miguel Petapa acudieron para atender la emergencia.

Ataque en tapicería deja dos muertos

Otro hecho armado ocurrió en una tapicería ubicada en la 5a. avenida, entre la 1a. y 2a. calles del barrio La Cruz, Amatitlán.

Dos hombres fueron atacados a balazos. Uno murió en el establecimiento y el otro falleció en el hospital nacional de la localidad.

Las víctimas fueron identificadas como Édgar Guillermo Leiva, de 46 años, y Édgar José López, de 26, según los Bomberos Voluntarios.

Otro muerto en Escuintla

Víctor Gómez, portavoz de los Bomberos Voluntarios, informó que una persona murió por heridas de arma de fuego en el kilómetro 100.2 de la ruta al suroccidente, en la aldea El Socorro, Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla.

Con este caso, los ataques armados reportados suman cuatro muertos: uno en Villa Nueva, dos en Amatitlán y uno en Santa Lucía Cotzumalguapa.

Localizan tres cadáveres

Además de las muertes por ataques armados, los cuerpos de socorro reportaron tres hallazgos de cadáveres.

En un cañaveral de la finca Virginia, en el camino hacia la aldea Overo, Masagua, Escuintla, los Bomberos Municipales Departamentales localizaron el cadáver de un hombre en estado de descomposición.

Otro cadáver, envuelto en sábanas, fue encontrado en un lugar utilizado para depositar ripio, en el kilómetro 26 de la ruta que rodea el lago de Amatitlán, en Villa Canales.

Por aparte, rescatistas de la Patrulla Especial de Rescate de los Bomberos Municipales Departamentales localizaron el cadáver de Policarpio Cujil, de 63 años, cerca del río Xay'a, en el caserío San Lorenzo, Patzicía, Chimaltenango.

Cujil estaba desaparecido desde el 28 de octubre.

En ninguno de estos tres hallazgos se ha confirmado la causa de muerte. Tampoco se ha establecido que las tres personas hayan fallecido este jueves.

Cifras de muertes violentas

Como contexto, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) registra dos mil 725 necropsias por heridas de arma de fuego en el país durante el 2026, hasta el 8 de noviembre.

De esa cifra, mil 82 corresponden al departamento de Guatemala.

El Inacif también contabiliza 245 necropsias por heridas de arma blanca y 177 por asfixia por estrangulación.

Estos datos corresponden al acumulado del año y no incluyen un balance específico de los hechos reportados este jueves.

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