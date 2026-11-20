Una mujer de 75 años sobrevivió tras permanecer tres días desaparecida en un sector boscoso de El Chan No. 2, Chinautla, donde este viernes 20 de noviembre fue rescatada por socorristas y autoridades.

Elementos de las compañías 117 y 122 de los Bomberos Voluntarios participaron en las labores de búsqueda y rescate, en coordinación con agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y personal de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred).

La mujer se encontraba desaparecida desde el pasado miércoles y fue localizada en una zona boscosa de El Chan No. 2, en el municipio de Chinautla.

Debido a las condiciones del terreno, los socorristas necesitaron equipo especial de rescate para extraerla del lugar y trasladarla hasta un área segura, donde pudiera recibir una evaluación.

Posteriormente, la mujer fue trasladada al área de Emergencia del Hospital General San Juan de Dios para recibir atención médica.

Hasta el momento, la información proporcionada no precisa las circunstancias de su desaparición ni su estado de salud después del rescate.

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