Qué pasó con un autopatrulla de la PNC que se fue en reversa y cayó a un barranco en Jutiapa

En redes sociales se compartieron este 2 de octubre imágenes de un incidente en el que un autopatrulla de la Policía Nacional Civil (PNC) cayó a un barranco.

Según se observa en las imágenes, un picop de la institución policial, que se encontraba en una carretera durante un aparente operativo, comenzó a retroceder sin que nadie lo condujera hasta salirse de la vía.

A pesar de los intentos de varios agentes por detener el vehículo, la autopatrulla salió de la carretera y cayó a una hondonada.

Consultada sobre lo ocurrido, la PNC informó que el hecho se registró en Jutiapa, durante un operativo en el que fueron capturadas dos personas.

Según la institución, los detenidos portaban un arma de fuego y un chaleco antibalas.

“Al momento de neutralizar a los detenidos, por causas que se investigan, los agentes que iban en persecución descendieron de la unidad para capturar a las personas”, informó la PNC.

Durante la captura, el picop de la PNC se desconectó y fue a dar a un barranco, detalló la institución.