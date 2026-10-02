Qué pasó con un autopatrulla de la PNC que se fue en reversa y cayó a un barranco en Jutiapa

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Qué pasó con un autopatrulla de la PNC que se fue en reversa y cayó a un barranco en Jutiapa

Una autopatrulla de la PNC retrocedió sin conductor y cayó a un barranco durante un operativo en Jutiapa en el que hubo dos capturas.

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Un picop de la PNC se accidentó en Jutiapa al desconectarse durante un operativo. (Foto Prensa Libre: Redes sociales)

En redes sociales se compartieron este 2 de octubre imágenes de un incidente en el que un autopatrulla de la Policía Nacional Civil (PNC) cayó a un barranco.

Según se observa en las imágenes, un picop de la institución policial, que se encontraba en una carretera durante un aparente operativo, comenzó a retroceder sin que nadie lo condujera hasta salirse de la vía.

A pesar de los intentos de varios agentes por detener el vehículo, la autopatrulla salió de la carretera y cayó a una hondonada.

Consultada sobre lo ocurrido, la PNC informó que el hecho se registró en Jutiapa, durante un operativo en el que fueron capturadas dos personas.

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Según la institución, los detenidos portaban un arma de fuego y un chaleco antibalas.

“Al momento de neutralizar a los detenidos, por causas que se investigan, los agentes que iban en persecución descendieron de la unidad para capturar a las personas”, informó la PNC.

Durante la captura, el picop de la PNC se desconectó y fue a dar a un barranco, detalló la institución.

ESCRITO POR:

Miguel Barrientos

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo digital y multimedia con 15 años de experiencia.

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