Sesión fotográfica termina en tragedia tras caída mortal de una mujer en Las Peñas del Filón, Amatitlán

Lo que sería una sesión fotográfica terminó en tragedia este jueves 6 de agosto, cuando una joven murió al caer desde una peña en el sector conocido como Las Peñas del Filón, camino hacia La Barca, en Amatitlán, informaron los Bomberos Voluntarios.

La víctima fue identificada preliminarmente como Estefany Alexandra Pérez Mexicanos, de 23 años, residente del sector La Mariposa, en ese municipio.

De acuerdo con la información disponible, la joven escaló una formación rocosa para efectuar una sesión de fotografías, pero por causas que aún deberán establecer las autoridades cayó desde una altura de cien metros, aproximadamente.

Elementos de la 29 Compañía de los Bomberos Voluntarios efectuaron un complejo operativo de rescate, debido a que el cuerpo quedó en una zona boscosa de difícil acceso.

Los socorristas descendieron por el terreno accidentado, localizaron a la víctima y posteriormente la trasladaron hasta un lugar seguro para que las autoridades realizaran las diligencias correspondientes.

Las labores de recuperación se prolongaron por las condiciones del terreno y el riesgo que representaba el acceso al área.

Medios locales informaron que las autoridades hicieron un llamado a la población para evitar exponerse al escalar formaciones rocosas u otras zonas de riesgo sin contar con la preparación, la experiencia y el equipo adecuados.

En redes sociales también circula un video que, según publicaciones de usuarios, mostraría los momentos previos al accidente. Sin embargo, la autenticidad de ese material no ha sido confirmada por las autoridades.

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