Todo quedó grabado: camión cargado con piedras vuelca y causa momentos de tensión en la carretera

Un video captó el momento exacto en que un camión de volteo cargado con piedras de gran tamaño volcó en una curva y estuvo a punto de aplastar varios vehículos en el kilómetro 18 de una autopista privada que conduce de Amatitlán hacia Villa Canales.

Las imágenes fueron grabadas desde otro automotor que circulaba por la carretera. En la grabación se observa cómo el camión entra en la curva y, segundos después, vuelca sobre la vía.

Antes del accidente se escucha al piloto del vehículo desde donde se hizo la grabación mencionar la posibilidad de que el camión hubiera tomado impulso por la bajada o se hubiera quedado sin frenos. Sin embargo, cualquiera de esos dos extremos deberá ser confirmada por las autoridades.

Al volcar, el pesado vehículo levantó una nube de polvo que cubrió la carretera. Las imágenes muestran que otros automotores se encontraban cerca del camión, pero ninguno fue aplastado, pero si impactados por las piedras o el pesado automotor.

Elementos de las 25.ª y 29.ª compañías de los Bomberos Voluntarios movilizaron ambulancias para brindar atención prehospitalaria a las personas afectadas.

Los heridos fueron trasladados a centros asistenciales para recibir atención médica.

🔴#VIDEO | 💥Captan accidente de #TransitoGT en 📍kilómetro 19 de autopista VAS, Camión de palangana cargado de rocas y tierra, vuelca, un carro fue afectado y sus tripulantes fueron llevados hacía un centro asistencial.#Guatemala #TransitoGT #TraficoGT pic.twitter.com/CBdWZwqqXK — Noticias Del Atlántico (@Noti_Atlantico) September 25, 2026

En el kilómetro 18 de la autopista privada que conduce de Amatitlán hacia Villa Canales se registró un accidente de tránsito.



Elementos de las 25.ª y 29.ª compañías del Benemérito Cuerpo Voluntario de Bomberos de Guatemala movilizaron ambulancias para brindar atención… pic.twitter.com/ADi2QD4hZh — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) September 25, 2026