Todo quedó grabado: camión cargado con piedras vuelca y causa momentos de tensión en la carretera

Sucesos

Todo quedó grabado: camión cargado con piedras vuelca y causa momentos de tensión en la carretera

Un video captó el momento exacto en que un camión cargado con piedras volcó y estuvo a punto de aplastar varios vehículos en una autopista que conduce de Amatitlán a Villa Canales.

|

time-clock

Socorristas de los Bomberos Voluntarios brindan atención prehospitalaria a las personas heridas y las trasladan a centros asistenciales. (Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios)

Socorristas de los Bomberos Voluntarios brindan atención prehospitalaria a las personas heridas y las trasladan a centros asistenciales. (Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios)

Un video captó el momento exacto en que un camión de volteo cargado con piedras de gran tamaño volcó en una curva y estuvo a punto de aplastar varios vehículos en el kilómetro 18 de una autopista privada que conduce de Amatitlán hacia Villa Canales.

Las imágenes fueron grabadas desde otro automotor que circulaba por la carretera. En la grabación se observa cómo el camión entra en la curva y, segundos después, vuelca sobre la vía.

Antes del accidente se escucha al piloto del vehículo desde donde se hizo la grabación mencionar la posibilidad de que el camión hubiera tomado impulso por la bajada o se hubiera quedado sin frenos. Sin embargo, cualquiera de esos dos extremos deberá ser confirmada por las autoridades.

Al volcar, el pesado vehículo levantó una nube de polvo que cubrió la carretera. Las imágenes muestran que otros automotores se encontraban cerca del camión, pero ninguno fue aplastado, pero si impactados por las piedras o el pesado automotor.

Elementos de las 25.ª y 29.ª compañías de los Bomberos Voluntarios movilizaron ambulancias para brindar atención prehospitalaria a las personas afectadas.

Los heridos fueron trasladados a centros asistenciales para recibir atención médica.

ESCRITO POR:

César Pérez Marroquín

Periodista de Prensa Libre especializado en temas políticos y de medioambiente con 25 años de experiencia.

Lee más artículos de César Pérez Marroquín

ARCHIVADO EN:

Accidentes de tránsito Bomberos Voluntarios Frenemos los accidentes 
ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Logo Prensa Libre
Radio en Vivo 106.5 FM