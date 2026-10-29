Ultiman a tres integrantes de una familia en Coatepeque durante jornada de violencia que deja seis muertos

Una pareja y el hijo de la mujer murieron este jueves 29 de octubre en un ataque armado perpetrado dentro de una vivienda en la lotificación Colinas de Magnolia, Coatepeque, Quetzaltenango, en una jornada de violencia que dejó al menos seis muertos y cinco heridos en distintos puntos del país, principalmente en el área metropolitana.

Las víctimas fueron identificadas como Dimas Bautista Galeano, de 57 años; su pareja, Margarita López López, 47, y Jonathan Estiben Rosales López, 20, hijo de esta última.

Según la información preliminar, hombres armados irrumpieron en el inmueble y dispararon contra los tres integrantes de la familia, cuyos cuerpos quedaron en distintos ambientes de la vivienda.

Los Bomberos Municipales Departamentales de Coatepeque informaron que acudieron al lugar después de recibir una alerta sobre el ataque armado.

Al ingresar en la vivienda, los socorristas localizaron a dos hombres y una mujer con múltiples heridas de bala. Tras evaluarlos, establecieron que habían fallecido.

Los cuerpos de socorro notificaron a las autoridades para que efectuaran las diligencias correspondientes.

Hasta el momento se desconocen las causas del ataque y no se ha informado sobre la identidad de los responsables.

Otros ataques armados en el área metropolitana

La jornada violenta también dejó víctimas mortales en Mixco y Villa Nueva, además de una mujer herida en la zona 12 de la capital.

En la 6a. avenida y 14 calle del bulevar Sur, sector 3, zona 8 de Mixco, una mujer murió baleada dentro de una tienda de artículos varios.

Víctor Gómez, vocero de los Bomberos Voluntarios, informó que la víctima fue identificada como Rosa Elízabet Arriaga García, de 43 años, quien fue atacada a balazos por desconocidos.

Otro ataque armado ocurrió en la 2a. avenida y 7a. calle de la colonia El Mezquital, zona 12 de Villa Nueva, donde un motorista murió baleado en la vía pública.

En la zona 12 de la capital, los Bomberos Municipales atendieron a una mujer de 32 años que sufrió heridas de bala durante un ataque armado registrado en la 6a. avenida y 28 calle.

Los socorristas le brindaron atención prehospitalaria, aunque no se proporcionaron más detalles sobre su estado de salud.

Ataque en Tecpán deja una mujer muerta y tres heridos

En la calle principal del sector San Lorenzo, Tecpán Guatemala, Chimaltenango, otro ataque armado dejó una mujer fallecida y tres personas heridas.

Los Bomberos Municipales Departamentales informaron que localizaron a cuatro personas con heridas de bala en la vía pública.

Al evaluarlas, los socorristas determinaron que una mujer había fallecido.

Las otras víctimas, una mujer y dos hombres, uno de ellos menor de edad, recibieron atención prehospitalaria y fueron trasladadas en estado delicado a la emergencia del Hospital General de Tecpán.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) quedaron a cargo de la escena, en coordinación con el Ministerio Público (MP).

Reportan otro herido en la ruta a Muxbal

Los Bomberos Voluntarios también atendieron a una persona que resultó herida de bala en un ataque armado ocurrido en el kilómetro 13.5 de la ruta a Muxbal.

Los socorristas estabilizaron a la víctima y la trasladaron a un centro asistencial.

Con información de Alexánder Coyoy

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