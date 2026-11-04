Una balacera, dos víctimas y una cevichería: los detalles del ataque armado en Pinares del Norte

Un hombre de aproximadamente 65 años y una mujer de 26 murieron este miércoles 4 de noviembre en un ataque armado ocurrido en una cevichería ubicada en la 63 avenida y 6.ª calle de Pinares del Norte, zona 18 de la capital, informaron los Bomberos Voluntarios.

Socorristas de la 50 compañía acudieron al lugar tras recibir una alerta sobre una balacera en el establecimiento. Al ingresar, localizaron a las dos víctimas con heridas de bala.

Técnicos en urgencias médicas evaluaron a ambas personas y confirmaron que habían fallecido debido a las heridas.

Las víctimas fueron identificadas como Carlos Enrique Granillo Flores, de aproximadamente 65 años, y Génesis Odalis Vásquez Martínez, 26.

Hasta el momento, se desconocen las circunstancias del ataque armado y la identidad de los responsables.

Hallan a hombre atado de pies y manos en la zona 6

En otro hecho de violencia, los Bomberos Voluntarios localizaron el cadáver de un hombre atado de pies y manos dentro de un comercio ubicado en la 19 avenida y 2.ª calle B de la zona 6, cerca del mercado San Martín.

Socorristas de la cuarta compañía acudieron al establecimiento tras recibir una alerta sobre una persona fallecida.

Al ingresar al inmueble, encontraron al hombre atado de pies y manos. Luego de evaluarlo, confirmaron que carecía de signos vitales.

Los bomberos dieron aviso a las autoridades para las diligencias correspondientes.

Encuentran cadáver en el lago de Amatitlán

Los Bomberos Voluntarios también informaron sobre el hallazgo del cadáver de un hombre que flotaba en el lago de Amatitlán, cerca de la playa pública.

Según el reporte, la víctima tenía aproximadamente 45 años y vestía únicamente ropa interior verde y una camisa gris oscuro.

Por el momento, se desconocen la identidad del fallecido y las circunstancias de su muerte.

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Bomberos Voluntarios de la 50 compañía son alertados a la 6.ª calle 63 avenida pinares del norte zona 18. A su llegada, técnicos en urgencias médicas evaluaron a dos personas, quienes se encontraban dentro de un negocio de comida verificando que ambas carecían de signos vitales debido a heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego. Las personas fallecidas fueron identificadas como Carlos Enrique Granillo Flores, de aproximadamente 65 años, y Génesis Odalis Vásquez Martínez, de 26 años. Por lo que se dio aviso a las autoridades correspondientes para los trámites de rigor. — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) November 4, 2026

Bomberos Voluntarios de la 4ta compañía son alertados sobre una persona fallecida en el interior de un comercio ubicado en la 2.ª calle B y 19 avenida de la zona 6, en cercanías de San Martín. Al llegar al lugar. Técnicos en urgencias médicas ingresaron al establecimiento y localizaron a una persona de sexo masculino, quien se encontraba atada de pies y manos. Al realizar la evaluación correspondiente, establecieron que carecía de signos vitales, por lo que procedió a dar aviso a las autoridades correspondientes para los trámites de rigor. — Bomberos Voluntarios (@BVoluntariosGT) November 4, 2026