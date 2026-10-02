Verificamos por usted: Es falso que haya ocurrido un desprendimiento de rocas en la ruta CITO-180

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Verificamos por usted: Es falso que haya ocurrido un desprendimiento de rocas en la ruta CITO-180

Provial verificó la ruta CITO-180 y descartó un supuesto desprendimiento de rocas en Santa María de Jesús, Quetzaltenango.

Valery Velásquez

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Supuesto desprendimiento de rocas en la ruta CITO-180, sector Santa María de Jesús, Quetzaltenango. (Foto Prensa Libre: Redes Sociales)

En redes sociales circularon publicaciones este 2 de octubre que alertaban sobre un supuesto desprendimiento de rocas de grandes proporciones en la ruta CITO-180, en el sector de Santa María de Jesús, Quetzaltenango.

Sin embargo, la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) informó que la versión es falsa.

Provial verifica paso en la ruta

Brigadas de Provial, dependencia del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), efectuaron un recorrido de verificación en el sector señalado.

Según la institución, durante la inspección se constató que la carretera se encuentra libre de obstáculos y que el tránsito se desarrolla con normalidad.

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Provial indicó que no se reporta el desprendimiento de rocas mencionado en las publicaciones difundidas en redes sociales.

La institución hizo un llamado a la población a informarse por medio de canales oficiales y a verificar la fuente y el contexto de la información antes de compartirla, con el fin de evitar confusión entre los usuarios de la red vial.

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Valery Velásquez

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