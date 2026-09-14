Video: Avión realiza maniobra de emergencia al aterrizar en Mundo Maya por pirotecnia

Un vuelo de Avianca activó un procedimiento de seguridad la noche de este lunes 14 de septiembre luego de detectar fuegos pirotécnicos durante su aproximación final al Aeropuerto Internacional Mundo Maya, en Petén, informó la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).

La situación obligó a la tripulación a efectuar una aproximación frustrada o go-around, maniobra mediante la cual se suspende el aterrizaje y la aeronave vuelve a incorporarse al circuito para efectuar un nuevo intento.

Según el comunicado de la DGAC, la decisión se tomó como medida preventiva ante la presencia de pirotecnia en la trayectoria de aproximación.

Después de completar la maniobra, la aeronave realizó un segundo intento y aterrizó de forma segura y sin incidentes.

La institución no informó sobre personas heridas ni daños en la aeronave.

Pirotecnia representa riesgo para las aeronaves

A raíz de lo ocurrido, la DGAC hizo un llamado a la población para evitar el lanzamiento de pirotecnia cerca de las rutas de aproximación y despegue de los aeropuertos.

La institución advirtió que esta práctica representa un riesgo grave para la seguridad aérea, pues puede reducir la visibilidad de los pilotos, provocar daños en las aeronaves u obligar a efectuar maniobras evasivas de emergencia.

“Recomendamos evitar el uso de fuegos artificiales en zonas aledañas a los corredores aéreos, especialmente durante las festividades, para proteger la vida de pasajeros, tripulaciones y comunidades cercanas”, indicó Aeronáutica Civil en su comunicado.

La DGAC no precisó en su pronunciamiento el punto exacto desde donde fue lanzada la pirotecnia ni identificó a los responsables.

Incidente ocurrió durante las celebraciones de Independencia

El incidente se registró durante la noche del 14 de septiembre, en medio de las actividades que se desarrollan en distintos puntos del país por los 205 años de la Independencia de Guatemala.

En la capital, las celebraciones oficiales incluyeron el tradicional tedeum en la Catedral Metropolitana, la izada del Pabellón Nacional y la lectura del Acta de Independencia en la Plaza de la Constitución, actos en los que participó el presidente Bernardo Arévalo, junto con funcionarios del Gobierno.

Además, durante la jornada se efectuaron recorridos de antorchas, presentaciones de marimba y bandas escolares, mientras que en la Plaza de la Constitución también se desarrollaron fuegos artificiales como parte del cierre de las actividades.

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