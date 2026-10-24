Violencia contra el transporte público en Guatemala: asociación de usuarios contabiliza 92 víctimas mortales

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Violencia contra el transporte público en Guatemala: asociación de usuarios contabiliza 92 víctimas mortales

La Asociación de Usuarios del Transporte Urbano y Extraurbano contabiliza 92 fallecidos y 62 heridos en hechos violentos relacionados con el transporte público en Guatemala durante el 2026.

Angel Oliva

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ATAQUE CONTRA BUS EN AL CALZADA SAN JUAN. EN SEPTIEMBRE DE 2026

EL 29 de septiembre de 2026 el piloto de un bus fue atacado a balazos en la calzada San Juan. (Foto Prensa Libre: Bomberos Voluntarios)

De acuerdo con los registros de la Asociación de Usuarios del Transporte Urbano y Extraurbano, durante los primeros nueve meses del 2026 se reportaron 92 fallecidos y 62 heridos en hechos violentos relacionados con el sector del transporte, que podrían estar vinculados con el cobro de extorsiones.

Las estadísticas de la asociación revelan que entre los pilotos de microbús se registraron 23 fallecidos, mientras que entre los conductores de taxis colectivos se contabilizaron nueve víctimas mortales y entre los pilotos de taxis autorizados, seis. En el caso de los pilotos de autobuses urbanos y extraurbanos, se reportaron 11 fallecidos.

El informe también incluye 12 víctimas mortales entre conductores de bicitaxis y mototaxis, cuatro entre pilotos de tuc tuc y una entre ayudantes de autobús.

Además, se reportaron 14 fallecidos entre usuarios del transporte público, seis entre presuntos delincuentes y seis en la categoría de otros, según los datos de la asociación.

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En cuanto a las personas heridas, los usuarios del transporte público representan el grupo más afectado, con 34 casos. Les siguen los pilotos de autobuses urbanos y extraurbanos, con seis heridos; los presuntos delincuentes, con cinco, y los taxistas colectivos, con cuatro.

Los registros también incluyen tres heridos entre conductores de tuc tuc, tres entre ayudantes de autobús, dos entre pilotos de microbús, dos entre taxistas autorizados y tres en la categoría de otros.

Septiembre del 2026 cerró con 14 fallecidos y cinco heridos, según las cifras de la asociación.

Para leer más: Piloto de bus extraurbano hacia Quiché muere baleado en zona 8

Durante ese mes, las víctimas mortales incluyeron a tres usuarios del transporte público, dos pilotos de microbús, dos taxistas autorizados, dos conductores de tuc tuc, dos personas clasificadas en la categoría de otros y una víctima en cada uno de los grupos de taxistas colectivos, transportistas y ayudantes de autobús.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Angel Oliva

Angel Oliva

Periodista con cinco años de experiencia, especializado en cobertura de temas de seguridad, justicia y sucesos.

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