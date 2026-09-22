Verificamos por usted: ¿son reales las fotos de tucanes muertos en el Parque Nacional Tikal?

En redes sociales han circulado fotografías —varias de ellas generadas con Inteligencia Artificial— que muestran supuestamente a múltiples tucanes muertos en el Parque Nacional Tikal, Petén.

Las publicaciones, difundidas principalmente en páginas de Facebook, afirman que se trata de "imágenes enviadas por usuarios" sobre el hallazgo recurrente de estas aves sin vida en distintos puntos del área protegida.

Al respecto, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) aclaró que se ha difundido información imprecisa y que algunas de las imágenes que circulan en internet han sido recreadas de manera artificial.

La institución precisó que, de acuerdo con la Unidad de Biología del parque, la semana pasada únicamente se reportó el traslado de dos especímenes hacia la Asociación de Rescate y Conservación de Vida Silvestre (ARCAS) para recibir atención médica.

"Lamentablemente, ambos ejemplares fallecieron. Estamos a la espera de los resultados de la necropsia para determinar la causa de muerte y, con base en ello, tomar las medidas pertinentes", informó el CONAP en respuesta a las consultas de medios de comunicación.

Respecto a las imágenes publicadas en redes de un ave muerta en una acera, las autoridades analizan si alguna corresponde a los dos casos documentados.

Sin embargo, el CONAP descartó categóricamente que existan más aves fallecidas dentro de la reserva y confirmó que el personal del parque no ha recolectado otros cuerpos.

Pese a ello, se emitió una alerta de monitoreo constante para reportar cualquier alteración en el ecosistema.

Llamado a no intervenir con la fauna silvestre

El CONAP hizo un llamado a los visitantes a recordar que en el Parque Nacional Tikal se experimenta un contacto cercano con animales en su hábitat natural, por lo que es indispensable evitar cualquier tipo de interacción directa o intervención con la fauna.

Aunque estas acciones puedan realizarse con buena intención, la institución enfatiza que intervenir de esa manera puede comprometer la salud y los hábitos de la vida silvestre.

Las autoridades instan a la población y a los turístas a no difundir noticias falsas y a notificar de inmediato a la administración o al personal del parque ante cualquier anomalía observada durante su visita.

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