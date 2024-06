Cubriéndose el rostro con la capucha de un sudadero y una mascarilla quirúrgica, un hombre de 87 años relató este jueves 27 de junio ante los jueces del Tribunal Séptimo de Sentencia Penal la forma cómo fue secuestrado el 10 de julio de 2022 por un grupo delincuencial que, según el Ministerio Público (MP), era liderado por su propia nieta, Jennifer Edilma Méndez Barrios, procesada en el caso.

El juicio contra Méndez Barrios y María Gabriela González, acusadas del delito de plagio o secuestro, inició este lunes 10 de junio. La investigación detalla que ambas formaban parte de una estructura dedicada a secuestrar personas y pedir rescate para su liberación.

Según la fiscalía, uno de los últimos hechos perpetrados por el grupo ocurrió el 10 de julio de 2022, cuando en un sector de la zona 7 capitalina fue secuestrado un hombre de 83 años, por quien se exigía Q800 mil a cambio de su liberación. Se trataba del abuelo de Méndez Barrios, quien este jueves testificó en el juicio en su contra.

Las acusadas son María Gabriela González y Jennifer Edilma Méndez Barrios, ellas serían las integrantes de una estructura criminal denominada "La Familia del Barrio".

La investigación policial detalla que Méndez Barrios es la presunta jefa de la estructura criminal denominada "La Familia del Barrio" y que ella habría facilitado la información para llevar a cabo el secuestro de su abuelo.

La víctima relato que el día de los hechos -domingo- regresaba, junto a un primo de comprar desayuno, cuando cerca de su casa había un vehículo negro del que descendieron tres hombres y lo obligaron a abordar el automotor.

“Miré un carro que estaba parado, pero no sospeché nada”, relata la víctima, quien recuerda que lo trasladaron a un hotel de la calzada Roosevelt, donde lo dejaron al cuidado de una mujer, con quien platicó durante varios minutos, hasta que lo llevaron a otro sector.

“Ya por allá me agacharon la cabeza y me entraron en una caso de dos o tres niveles y ahí me tuvieron durante la mañana del domingo, y luego vi que habían como tres hombres que empezaron a hacer preguntas y amenazas y yo colaboraba porque tenía miedo que me pasara algo”, comentó.

Agregó que a eso del medio día “me vendaron los ojos, me amarraron y me taparon la boca y me amarraron en una banca que era algo alta y luego no sé cómo maniobraron un arma y del golpe que me dieron caí”.

Recuerda que al entrar la noche “apareció otra mujer, que seguramente la mandaron para cuidarme, era una patoja algo sencillita delgada, yo la noté porque tuve que ir al baño y como tenía tapados los ojos y la boca entonces la muchacha me agarró de la mano y sentí que era una delgadita y me llevó al baño y luego me regresó al cuarto donde dormí algo porque tenía miedo de que me pasara algo”.

Además, relató que las horas pasaban y no había comido ni bebido nada y fue hasta el medio día que le dieron una hamburguesa, pero no se la comió y comenzaron a exigirle dinero cuando agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) ingresaron a lugar y lo rescataron.

Respecto a la presunta participación de su nieta en el secuestro, la víctima dijo que no le consta, pero que si la capturaron es porque “tiene que estar metida”.

Por este mismo caso, en septiembre de 2023, Carlos Humberto Pérez Véliz, de 23 años; Emanuel Quesada García, 22; y Emily Nineth Solares Barillas, 21, fueron condenados a 25 años de prisión, ellos fueron capturados el 11 de julio de 2022, día en que fue liberada la víctima luego del operativo policial.