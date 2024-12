51 hombres condenados por violar a Gisele Pelicot, la mujer que era drogada por su esposo

El sábado 12 de septiembre del 2020, Dominique Pelicot fue detenido en la región de Mazan, Francia luego de que un guardia de seguridad lo sorprendiera grabando las faldas de unas mujeres en el supermercado. Tras el suceso, la policía francesa le decomisó dos celulares, una cámara, una computadora y una memoria USB.

Dominique quedó en libertad a la espera de que se presenten los cargos y un mes después la policía se reúne con la esposa del acusado, Gisele Pelicot, quien cree que las autoridades le hablarán sobre el incidente en el supermercado. Sin embargo, los agentes le revelan que han encontrado videos de ella siendo violada por otros hombres.

Posteriormente, la policía le muestra a Caroline, la única hija de Dominique y Gisele, unas fotografías en las que ella está durmiendo desnuda; por lo que se cree que su padre también la drogó y la agredió sexualmente. El acusado es detenido a finales de noviembre del 2020 y las autoridades comienzan a rastrear a los otros hombres.

Ahora, este jueves 19 de diciembre del 2024, más de cuatro años después de que la investigación comenzara, la justicia francesa ha condenado a 51 hombres por haber violado a Gisele Pelicot durante más de una década mientras ella se encontraba drogada por su esposo; a pesar de que la mayoría de los acusados se declararon inocentes.

El tribunal de Francia declaró a 46 de los acusados culpables de violación, a 2 culpables de intento de violación y a 2 culpables de agresión sexual, imponiéndoles penas que alcanzan hasta los 10 años de prisión. Por su parte, el exesposo de la víctima, Dominique Pelicot, admitió los cargos en su contra y fue sentenciado a 20 años preso.

De acuerdo con la fiscalía francesa, los 50 hombres (Sin contar al exmarido) vienen de pueblos y ciudades que se encontraban a menos de 50 kilómetros de la casa de Gisele en la región de Mazan; y los acusados son "jóvenes, viejos, flacos, negros y blancos", entre los que hay bomberos, camioneros, militares, periodistas y músicos.

Los fiscales franceses basaron sus sentencias en diversos factores agravantes: La cantidad de veces en que los acusados fueron a la casa de los Pelicot, si llegaron a tocar sexualmente a Gisèle y si en algún momento la penetraron de una u otra manera. Esa es la razón por la que algunos de los hombres recibieron menos años que otros.

Uno de los principales hombres acusados era un entrenador deportivo de 59 años que sabía que estaba infectado con el virus de inmunodeficiencia humana (VIH) y aún así violó a Gisele en seis ocasiones distintas sin llevar protección, aunque posteriormente indicara que llevaba "años en tratamiento y no podía haber transmitido la infección".

Los fiscales de Francia obtuvieron todos los detalles de las violaciones gracias a las decenas de grabaciones que Dominique Pelicot realizó desde inicios del 2011 hasta finales del 2020; por lo que toda la evidencia se registró en video y esas pruebas impidieron que los cincuenta hombres pudieran negar sus acciones en contra de Gisele.

Muchas esposas, parejas y familiares de los acusados fueron llamados a declarar sobre el perfil de los implicados y todos se esforzaron en buscar respuestas mientras intentaban entender cómo esos hombres terminaron en esa situación: "No suena a algo que él haría. Es la alegría de mi vida", dijo la novia de uno de los violadores.

