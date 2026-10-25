Accidente de autobús en Barcelona deja 83 heridos: fotos y videos muestran cómo fue el rescate

En las imágenes se observa el vehículo volcado entre árboles y rocas, mientras varios rescatistas, equipados con cascos y uniformes de emergencia, trabajan alrededor del autobús y sobre el terreno accidentado.
Otras fotografías muestran un helicóptero que sobrevuela la zona boscosa y una maniobra de traslado aéreo en la que un rescatista permanece suspendido de un cable junto a una camilla.
El operativo también se extendió hasta la carretera, donde se observa un camión de bomberos y personal de emergencia en una vía estrecha y con curvas.
Así fue el accidente del autobús
El accidente ocurrió hacia las 16.43 horas, hora local, cuando, por causas que se investigan, el autobús se salió de la carretera y se precipitó por un talud.
A Fogars de Montclús, 30 dotacions #Bomberscat seguim treballant en l’accident de l’autobús precipitat pel voral de la BV-5114 (avís 16.43 h). Hem pujat per terra i amb helicòpter la gent que quedava al talús i seguim amb el triatge de ferits assistint @semgencat https://t.co/minNJUvTjn— Bombers (@bomberscat) October 25, 2026
Una fotografía aérea permite apreciar la pendiente cubierta de vegetación en la que quedó el vehículo, varios metros por debajo de la carretera.
Al lugar del accidente se trasladaron 23 ambulancias y dos helicópteros, uno de ellos con capacidad de vuelo nocturno, para atender a los pasajeros.
#Bomberscat seguim a l’escenari de l’accident d’autocar a Fogars de Montclús. Aquesta nit aixecarem drons i farem recerca intensiva al voltant del vehicle per descartar la presència de persones. Més tard, hi entraran els gossos de venteig. Demà, s’aixecarà l’autobús https://t.co/fmygVdvsfz— Bombers (@bomberscat) October 25, 2026
El autobús tenía 65 plazas para personas sentadas, aunque se desconoce cuántas personas viajaban a bordo.
Siete personas resultaron gravemente heridas
Según las cifras divulgadas la noche del 24 de octubre por la consejera de Salud de Cataluña, Olga Pané, 58 personas sufrieron heridas leves; 18, heridas menos graves, y siete, heridas graves.
Por el momento, no se han confirmado víctimas mortales. Sin embargo, no se descarta que alguna persona haya salido despedida lejos del vehículo o haya sido arrollada, debido a las características del terreno.
Un accidente de autobús en Fogars de Montclús (Barcelona) provoca 80 heridos, 4 de ellos graves. El vehículo ha caído por un talud de 20 metros https://t.co/tdKfL8apcn https://t.co/JbnNw78PEW— Europa Press (@europapress) October 25, 2026
La compañía de transporte informó en redes sociales que colabora con los servicios de emergencia y las autoridades competentes y que se puso a su disposición para facilitar “toda la información necesaria para esclarecer las circunstancias del accidente”.