Accidente de autobús en Barcelona deja 83 heridos: fotos y videos muestran cómo fue el rescate

Las fotografías y los videos difundidos por los Bomberos de Cataluña muestran la magnitud del accidente de un autobús de línea que cayó por un terraplén de 20 metros en Fogars de Monclús, Barcelona, España, y dejó 83 personas heridas, siete de ellas graves.

En las imágenes se observa el vehículo volcado entre árboles y rocas, mientras varios rescatistas, equipados con cascos y uniformes de emergencia, trabajan alrededor del autobús y sobre el terreno accidentado.

Otras fotografías muestran un helicóptero que sobrevuela la zona boscosa y una maniobra de traslado aéreo en la que un rescatista permanece suspendido de un cable junto a una camilla.

El operativo también se extendió hasta la carretera, donde se observa un camión de bomberos y personal de emergencia en una vía estrecha y con curvas.

Así fue el accidente del autobús

El accidente ocurrió hacia las 16.43 horas, hora local, cuando, por causas que se investigan, el autobús se salió de la carretera y se precipitó por un talud.

A Fogars de Montclús, 30 dotacions #Bomberscat seguim treballant en l’accident de l’autobús precipitat pel voral de la BV-5114 (avís 16.43 h). Hem pujat per terra i amb helicòpter la gent que quedava al talús i seguim amb el triatge de ferits assistint @semgencat https://t.co/minNJUvTjn — Bombers (@bomberscat) October 25, 2026

Una fotografía aérea permite apreciar la pendiente cubierta de vegetación en la que quedó el vehículo, varios metros por debajo de la carretera.

Bomberos y personal de emergencia trabajan alrededor del autobús volcado en una pendiente boscosa de Fogars de Monclús, Barcelona. (Foto Prensa Libre:@bomberscat / X).

Al lugar del accidente se trasladaron 23 ambulancias y dos helicópteros, uno de ellos con capacidad de vuelo nocturno, para atender a los pasajeros.

#Bomberscat seguim a l’escenari de l’accident d’autocar a Fogars de Montclús. Aquesta nit aixecarem drons i farem recerca intensiva al voltant del vehicle per descartar la presència de persones. Més tard, hi entraran els gossos de venteig. Demà, s’aixecarà l’autobús https://t.co/fmygVdvsfz — Bombers (@bomberscat) October 25, 2026

El autobús tenía 65 plazas para personas sentadas, aunque se desconoce cuántas personas viajaban a bordo.

Siete personas resultaron gravemente heridas

Según las cifras divulgadas la noche del 24 de octubre por la consejera de Salud de Cataluña, Olga Pané, 58 personas sufrieron heridas leves; 18, heridas menos graves, y siete, heridas graves.

Rescatistas trabajan junto al autobús accidentado, entre árboles y rocas, durante el operativo de emergencia. (Foto Prensa Libre: @bomberscat / X).

Por el momento, no se han confirmado víctimas mortales. Sin embargo, no se descarta que alguna persona haya salido despedida lejos del vehículo o haya sido arrollada, debido a las características del terreno.

Un accidente de autobús en Fogars de Montclús (Barcelona) provoca 80 heridos, 4 de ellos graves. El vehículo ha caído por un talud de 20 metros https://t.co/tdKfL8apcn https://t.co/JbnNw78PEW — Europa Press (@europapress) October 25, 2026

La compañía de transporte informó en redes sociales que colabora con los servicios de emergencia y las autoridades competentes y que se puso a su disposición para facilitar “toda la información necesaria para esclarecer las circunstancias del accidente”.