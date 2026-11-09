¿Amorío con una espía china? la investigación de Nvidia hacia su director, Jensen Huang

La empresa tecnológica estadounidense Nvidia anunció el pasado domingo 8 de noviembre que abrirá una investigación sobre su propio director ejecutivo, Jensen Huang.

De acuerdo con un pronunciamiento oficial de Nvidia, la investigación se produce después de que Huang admitiera haber mantenido una relación extramatrimonial con una empresaria que, según informes de inteligencia de Estados Unidos, habría trabajado como espía para China.

La presunta vinculación de la empresaria con los servicios de inteligencia chinos fue señalada en informes estadounidenses, mientras que Nvidia indicó que Huang habría sido «blanco de una operación de inteligencia extranjera».

La polémica en torno a Huang se dio a conocer luego de una serie de reportajes de The New York Times, en los que también se señaló que el presidente estadounidense, Donald Trump, tenía conocimiento de la relación del director ejecutivo de Nvidia.

La investigación será realizada por un comité conformado por directores independientes de la empresa tecnológica, con el apoyo de asesores jurídicos externos.

En el comunicado, Nvidia confirmó que Huang colaborará con la investigación, la cual «respalda plenamente». Además, el directivo afirmó que prioriza la seguridad nacional y económica de Estados Unidos.

Breaking News: Nvidia opened an investigation into Jensen Huang, its CEO, after he acknowledged to the company’s board that he had been intimate with a business executive who U.S. intelligence determined to be a Chinese spy. https://t.co/5tagTSNCzK — The New York Times (@nytimes) November 8, 2026

«Aunque la Junta Directiva no tiene motivos para creer que la seguridad nacional o los secretos comerciales de Nvidia se hayan visto comprometidos, la indagatoria de la Junta examinará toda la información disponible», afirmó la compañía en su comunicado oficial.

Por otro lado, el medio Axios informó que Huang reconoció haber sido infiel a su esposa en un mensaje dirigido a sus empleados.

«Fui infiel a mi esposa. Mis actos la lastimaron a ella y a nuestros hijos. No hay excusa para lo que hice», expresó Huang en el documento, según Axios.

Reportaje de The New York Times

El caso cobró mayor relevancia el pasado sábado 7 de noviembre, después de que The New York Times publicara nuevos detalles sobre la empresaria china identificada como Alice Huang, quien, según informes de inteligencia estadounidenses, habría sido reclutada para realizar labores de espionaje.

De acuerdo con el reportaje, la mujer habría sido reclutada para recopilar información sobre Jensen Huang como parte de una operación de inteligencia de Pekín destinada a obtener detalles sobre los chips de inteligencia artificial estadounidenses e influir para que los modelos más avanzados estuvieran disponibles en China.

The New York Times también indicó que Trump había sido informado sobre la relación del director ejecutivo de Nvidia desde el año pasado, pero decidió no tomar medidas al respecto.

Lea también: Nvidia lanza plataforma para evitar que agentes de IA operen fuera del control humano