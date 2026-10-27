¿Burbuja de inteligencia artificial? Samsung y otros gigantes de los chips ponen a prueba el mercado

Desde Corea del Sur hasta Japón y China, los mayores fabricantes de chips de memoria del mundo intentarán esta semana disipar los temores de que la inversión en inteligencia artificial (IA) esté superando la demanda futura. La presentación consecutiva de sus resultados financieros y las respuestas a las preguntas de los inversionistas contribuirán a determinar la trayectoria de los mercados y a esclarecer las perspectivas generales del sector.

El miércoles, SK Hynix iniciará una serie de presentaciones de resultados financieros cruciales para el mercado de chips de memoria, valorado en casi US$1 billón. Le seguirán Samsung Electronics, la japonesa Kioxia Holdings y la china CXMT, que registra un rápido crecimiento.

En conjunto, estas empresas tienen una capitalización bursátil superior a US$2 billones y suministran componentes que representan un tercio del gasto en centros de datos de los grandes proveedores tecnológicos.

Se espera que las cuatro compañías presenten resultados extraordinarios, incluido un crecimiento exponencial de los ingresos y las ganancias, como consecuencia de la escasez de semiconductores que, según las previsiones, persistirá durante los próximos años.

Sin embargo, enfrentan un nivel de cautela de los inversionistas mayor que en casi cualquier otro momento desde que OpenAI lanzó ChatGPT, en el 2022.

SK Hynix y sus competidores se encuentran ante un mercado preocupado por el aumento de los costos de endeudamiento y por la posibilidad de que los grandes planes de inversión superen la rentabilidad futura.

Crecen las dudas sobre las inversiones en inteligencia artificial

En las últimas semanas, la inquietud de los inversionistas ha aumentado desde que Oracle invocó una cláusula de fuerza mayor para protegerse de los retrasos en un centro de datos de Nuevo México, lo que provocó un incremento de los diferenciales de los bonos en todo el sector.

El rendimiento de la deuda de CoreWeave, empresa especializada en centros de datos, también se disparó mientras sus acciones se desplomaban.

Firmus Grid, respaldada por Nvidia, canceló su salida a bolsa, que se perfilaba como un acontecimiento importante para el desarrollo de la inteligencia artificial en Australia.

Además, la prevista salida a bolsa de Nscale, empresa británica que aspiraba a cotizar en el mercado bursátil, quedó comprometida después de que Microsoft se retirara del proyecto de centro de datos de la compañía emergente en el Reino Unido.

“La memoria es el mejor indicador en tiempo real de la demanda de IA”, afirmó Billy Leung, estratega de inversiones de Global X Management. “Los precios cambian a diario y no se pueden simular”.

Aunque los resultados financieros podrían no resolver el debate sobre una posible burbuja de la inteligencia artificial, deberían ayudar a determinar si el auge del sector está respaldado por pedidos reales, explicó Leung.

Los informes de los fabricantes asiáticos de chips coinciden con la presentación de resultados de algunos de los mayores inversionistas mundiales en inteligencia artificial, entre ellos Alphabet, Microsoft y Amazon.

En conjunto, estos resultados pondrán a prueba la confianza de los proveedores de tecnología de IA en que las enormes sumas invertidas en centros de datos y equipos informáticos generarán suficientes beneficios para justificar la expansión de la capacidad de producción de los fabricantes de hardware.

La preocupación no es que desaparezca la demanda de inteligencia artificial, sino que los ingresos resulten insuficientes para cubrir el costo de construir la infraestructura necesaria para respaldarla.

Escasez de chips impulsa los precios

Los cuatro fabricantes asiáticos de chips de memoria han experimentado aumentos de precios sin precedentes debido a la escasez de semiconductores, que ha afectado a sectores como el automotriz y el de teléfonos inteligentes.

Un incremento sostenido de los precios y de los pedidos confirmaría que los clientes con mayor capacidad financiera, como Alphabet y Meta Platforms, continúan con sus planes de expansión, pese a las crecientes dudas.

Sin embargo, según Dave Mazza, director ejecutivo de Roundhill Investments, las valoraciones bursátiles relativamente moderadas de las empresas indican que los inversionistas ya anticipan una próxima desaceleración del sector.

Por ello, la atención se concentra cada vez menos en los resultados del último trimestre.

“Las cifras en sí mismas son casi irrelevantes”, afirmó Mazza.

Para quienes invierten en fabricantes de chips de memoria, la incertidumbre en los mercados de bonos y de ofertas públicas iniciales ha reavivado los recuerdos de anteriores ciclos de auge y caída, así como el temor de que el sector se acerque a un máximo cíclico.

Las acciones de Samsung y SK Hynix han perdido aproximadamente la mitad de su valor desde los máximos alcanzados en junio.

Phillip Wool, director de gestión de cartera de Rayliant Global Advisors, explicó que los fondos de la firma mantienen inversiones en ambas compañías, pese a que obtuvieron ganancias antes de la reciente caída.

Según Wool, la etapa de “optimismo desenfrenado” está dando paso a un análisis más profundo de los fundamentos del sector.

“Ya se ha hecho dinero fácil con este tema”, declaró.

Analistas prevén una posible recuperación bursátil

Algunos analistas consideran prematuras las recientes caídas de las acciones y señalan que las recompras de títulos, la distribución de dividendos y otras medidas para mejorar la rentabilidad de los accionistas podrían impulsar las cotizaciones durante los próximos meses.

Jongwook Lee, analista de Samsung Securities, prevé que los precios de las acciones podrían recuperarse y alcanzar nuevos máximos durante el segundo trimestre del 2027.

Por su parte, los analistas de Macquarie consideran que el mercado enfrenta una escasez estructural de chips, en lugar de un exceso de oferta inminente.

Peter Lee, analista de Citigroup, estima que el superciclo del mercado de chips de memoria podría prolongarse durante nueve años, más de lo previsto inicialmente.

La carrera mundial por ampliar la capacidad de procesamiento informático está generando importantes beneficios para Samsung y SK Hynix.

En conjunto, ambas compañías concentran aproximadamente el 60% de los ingresos mundiales por memoria dinámica de acceso aleatorio (DRAM) y más del 80% de los ingresos por memoria de alto ancho de banda.

Jeff Kim, de KB Securities, estima que las dos empresas generarán un beneficio operativo combinado de 1,571 billones de wones (US$1.2 billones) entre el 2026 y el 2027, aproximadamente el doble de las ganancias acumuladas durante los 26 años anteriores.

Gran parte del crecimiento previsto ya está respaldado por pedidos.

Según Kim, más del 70% de la producción de chips de memoria que los fabricantes surcoreanos planean realizar el próximo año está comprometida mediante acuerdos de suministro a cinco años con grandes empresas tecnológicas.

Esto deja menos del 30% de la producción disponible para otros clientes, incluidos los fabricantes de teléfonos inteligentes y computadoras.

China busca ganar terreno en el mercado de chips

Esta situación representa una oportunidad para CXMT, que está ampliando agresivamente su presencia en el mercado convencional de memorias DRAM, mientras busca desarrollar capacidades tecnológicas que le permitan competir directamente con Samsung, SK Hynix y Micron Technology.

CXMT presentó recientemente una arquitectura denominada 4F², diseñada para aumentar la densidad de memoria y reducir la brecha tecnológica con sus competidores extranjeros.

Sin embargo, la compañía, con sede en Pekín, todavía debe superar desafíos relacionados con el rendimiento de la producción para convertirse en un competidor relevante.

Uno de los aspectos que los inversionistas examinarán con mayor detenimiento será el plan de expansión de la capacidad productiva de los fabricantes de chips de memoria.

Los resultados preliminares del tercer trimestre de CXMT evidencian las limitaciones de un período de auge en una industria que requiere inversiones cada vez mayores para mantenerse a la vanguardia.

Aunque CXMT ha captado aproximadamente el 10% de los ingresos mundiales del mercado de memorias DRAM, todavía se encuentra rezagada en la producción de memorias avanzadas utilizadas por Nvidia y otros fabricantes de aceleradores de procesamiento.

Esta situación limita su participación en el segmento más rentable de chips de memoria para inteligencia artificial.

Pese a los fuertes incrementos interanuales, el crecimiento de los ingresos respecto del trimestre anterior se desaceleró y el de las ganancias prácticamente se estancó.

Este comportamiento refleja una moderación de los aumentos en algunos precios contractuales de las memorias DRAM convencionales.

“El riesgo más inmediato reside en la memoria DRAM básica, donde el aumento de la capacidad de producción de China podría influir en los precios mucho antes de que afecte al segmento de la IA”, afirmó Leung, de Global X Management.

Sin embargo, Macquarie considera que los productores chinos todavía enfrentan dificultades para satisfacer la demanda interna, por lo que un exceso de oferta mundial impulsado por China es menos probable de lo que temen los inversionistas.

Kioxia enfrenta el desafío de asegurar contratos a largo plazo

En el caso de Kioxia, especializada en memoria flash NAND, la atención se concentra en la resistencia que hasta ahora ha mostrado la compañía japonesa a incrementar drásticamente sus precios y aprovechar la creciente demanda de unidades de estado sólido para empresas.

Se prevé que la compañía, con sede en Tokio y que mantiene una empresa conjunta de producción con Sandisk, registre un aumento de más de 20 veces en sus beneficios operativos durante el trimestre finalizado en septiembre.

Los inversionistas estarán atentos a su capacidad para conseguir contratos a largo plazo que la protejan de la elevada volatilidad de los precios de las memorias NAND.

Sin embargo, estos compromisos no eliminan el riesgo de una desaceleración de las inversiones en infraestructura de inteligencia artificial, especialmente si aumenta el costo del financiamiento o si los clientes tienen dificultades para obtener una rentabilidad adecuada.

Tampoco garantizan que la escasez actual de chips no termine convirtiéndose en un exceso de capacidad de producción.

Según Mazza, de Roundhill Investments, las pruebas concretas de una demanda sólida y una gestión disciplinada de la inversión de capital contribuirán a dar mayor margen al sector.

“Si las cuatro grandes empresas pueden demostrar que la acumulación de pedidos pendientes se ha reducido en lugar de aumentar, el debate sobre el pico de capacidad de la memoria se pospondrá un año”, afirmó.

Artículo elaborado por Yoolim Lee y Winnie Hsu y con la colaboración de Dong Lyu, Takashi Mochizuki y Vlad Savov.