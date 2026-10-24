Mientras los republicanos se preparan para derrotas electorales, Elon Musk se alista para la guerra

Elon Musk ha adoptado una postura desafiante ante la posibilidad de que el Congreso estadounidense lo investigue. Si los demócratas obtienen el control de alguna de las cámaras en las elecciones de mitad de mandato de noviembre, el magnate ha dado a entender que está preparado para enfrentarlos.

“Quien a hierro mata, a hierro muere”, dijo el miércoles en una publicación en X, en respuesta a un informe de Político que citaba a legisladores demócratas interesados en investigarlo.

“Quienes busquen pelea conmigo deben entender que descubriré quién mueve realmente los hilos e iré a por ellos, no solo a por sus marionetas”, dijo Musk, director ejecutivo de Tesla y SpaceX.

La postura beligerante de Musk surge en un momento en que varios demócratas han manifestado su intención de utilizar sus facultades legislativas para investigar a la persona más rica del mundo si obtienen el control de alguna de las cámaras del Congreso en las elecciones de mitad de mandato.

Ante el deterioro de las perspectivas electorales de los republicanos, legisladores demócratas están impulsando investigaciones sobre el magnate tecnológico, sus empresas y el trabajo del Servicio DOGE de Estados Unidos, que Musk supervisaba y que fue fundamental para el desmantelamiento de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

El senador Richard Blumenthal, demócrata por Connecticut y miembro de mayor rango de su partido en el Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado, declaró el jueves en una entrevista que investigaría a Musk y a DOGE si los demócratas ganan las elecciones.

Blumenthal encabezó investigaciones relacionadas con el organismo encargado de reducir costos, pero, al pertenecer a la minoría, no tenía la facultad de emitir citaciones que obligaran a los testigos a comparecer y presentar documentos y registros.

“El pueblo estadounidense tiene derecho a conocer el costo, las consecuencias y el caos resultantes de DOGE y... lo que pueda estar ocultando”, dijo Blumenthal.

“Aquí hay una red de posible corrupción que debe investigarse”.

El senador desestimó las amenazas de represalias de Musk y expresó su sorpresa ante la intensidad de su reacción.

“No debería tener nada que ocultar”, dijo Blumenthal. Agregó que esperaría que un presidente demócrata del Comité de Seguridad Nacional y Asuntos Gubernamentales del Senado respaldara los esfuerzos para investigar a Musk.

Musk no respondió a las solicitudes de comentarios.

A diferencia de muchos de sus colegas del mundo empresarial, Musk siempre ha respondido con contundencia a las amenazas. Ha impugnado demandas, se ha enfrentado a poderosos funcionarios gubernamentales y, en ocasiones, ha tomado medidas drásticas en disputas comerciales, como trasladar su residencia y la sede de sus negocios de California a Texas.

Pero Musk también ha reconocido su propia vulnerabilidad en un entorno político desfavorable. En el 2024 bromeó sobre la posibilidad de ir a prisión si el presidente Donald Trump no era reelegido para un segundo mandato.

Donald Trump y Elon Musk suben a un Tesla Model S durante una exhibición de vehículos de la marca en el jardín sur de la Casa Blanca, en el 2025. (Foto Prensa Libre: Jabin Botsford/The Washington Post)

Musk también ha destinado recursos a las elecciones de mitad de mandato, con aportes que superan ampliamente sus donaciones para la campaña de Trump en el 2024. Es el mayor donante individual en las elecciones legislativas del 2026, con más de US$350 millones destinados a apoyar a candidatos republicanos.

Musk y otras personas que ejecutaron la agenda de DOGE se enfrentan a una posible avalancha de citaciones, investigaciones y audiencias después de las elecciones de mitad de mandato, en las que los demócratas llegan con perspectivas favorables, según el panorama electoral descrito en el reportaje.

En los últimos días, otros legisladores demócratas también han planteado la posibilidad de investigar las actividades empresariales o políticas de Musk.

El representante James Walkinshaw, demócrata por Virginia y miembro del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, mencionó a Musk en una publicación en X.

“Solo quiero que le explique al Congreso y al pueblo estadounidense por qué DOGE fracasó tan estrepitosamente y por qué mintió sobre los ahorros”, escribió.

"¿Se compromete a testificar bajo juramento para dar explicaciones?”.

Live by the sword, die by the sword. Those who pick fights with me should understand that I will find out who is really pulling the strings and come for them, not just their puppets … — Elon Musk (@elonmusk) October 21, 2026

El controvertido legado de DOGE

Como influyente asesor del presidente Donald Trump el año pasado, Musk supervisó la amplia y, en ocasiones, caótica campaña del Servicio DOGE de Estados Unidos para reducir costos en las agencias gubernamentales.

DOGE, integrado en gran medida por jóvenes trabajadores del sector tecnológico recién incorporados al servicio público, seleccionados por Musk y su círculo cercano, eliminó los puestos de trabajo de cientos de miles de empleados federales y accedió a datos confidenciales de cientos de millones de estadounidenses.

Musk afirmó que su objetivo con DOGE era recortar US$2 billones del gasto federal, mientras que el organismo finalmente se atribuyó ahorros estimados en US$215 mil millones.

Una auditoría de la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO, en inglés) reveló que el grupo sobreestimó sistemáticamente sus ahorros. Por ejemplo, DOGE se atribuyó el mérito de cancelaciones de arrendamientos iniciadas antes de su creación y contabilizó como ahorros contratos que seguían vigentes.

.@POTUS on @elonmusk: "He's a very good person. He's not going to do anything wrong. He's a very brilliant person or Starlink wouldn't exist and other things — but Elon will never do anything wrong. I know him very well. He's a fair person." pic.twitter.com/BQDDG6DbCC — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) October 23, 2026

En ocasiones, Musk ha lanzado amenazas de represalias en X, la plataforma que compró en el 2022, cuando se llamaba Twitter, y que posteriormente se integró en su compañía de cohetes SpaceX.

“Hay un gran cementerio lleno de mis enemigos”, escribió en una publicación del 2023. “No deseo engrosar la lista, pero lo haré si no me queda otra opción. Quienes se atrevan a meterse conmigo lo harán bajo su propio riesgo, pero quizás hoy sea su día de suerte”.

En una entrevista con Tucker Carlson en el 2024, el empresario reflexionó sobre su futuro si los demócratas llegaban al poder.

“Si pierde, estoy jodido”, dijo Musk, y luego bromeó: “¿Cuánto crees que durará mi condena de prisión?”.

“Puede que haya represalias contra mí” si Trump no recupera la Casa Blanca, dijo Musk en la entrevista, celebrada antes de las elecciones.

Elon Musk conversa con Donald Trump y periodistas en el Despacho Oval de la Casa Blanca, en febrero del 2025. Musk dirigió DOGE, una iniciativa para reducir el gasto y el tamaño del Gobierno federal. (Foto Prensa Libre: Jabin Botsford/The Washington Post)

Los demócratas plantean nuevas investigaciones

Si los demócratas recuperan el control del Congreso, se enfrentarán a la presión de algunos votantes y grupos activistas para que tomen medidas contra Musk.

El grupo activista Investigate DOGE ha retomado el impulso del movimiento Tesla Takedown, que organizó manifestaciones contra Musk frente a las salas de exposición de Tesla, y exige que el Congreso investigue a Musk y a los antiguos integrantes de DOGE.

Los activistas se preguntan: “¿Cómo podemos asegurarnos de que Elon rinda cuentas si los demócratas vuelven a tomar el control del Congreso?”, declaró Evan Sutton, portavoz del grupo. “El Congreso tiene que intervenir. Tienen que ensuciarse las manos. El pueblo estadounidense necesita saber qué pasó”.

Algunos exempleados de DOGE ya están tomando precauciones ante la posibilidad de que los demócratas controlen el Congreso. Buscan protegerse de las posibles consecuencias de investigaciones éticas e intentan cerrar los negocios que emprendieron después de salir de DOGE.

Aunque falta más de una semana para las elecciones de mitad de mandato, Musk sigue dando señales de que prepara una respuesta.

En respuesta a un video de la periodista tecnológica Kara Swisher, en el que señalaba que, si los demócratas llegaban al poder, él “sabía lo que se avecinaba”, Musk respondió: “Mensaje recibido”.