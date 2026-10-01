Así es el pentobarbital, el fármaco utilizado en el fallido intento de ejecución de Christa Pike

Consternación y sorpresa ha dejado el reciente caso de Christa Pike en Tennessee, una mujer que sobrevivió a un intento de ejecución con inyección letal luego de ser condenada a muerte por un asesinato cometido en 1995.

Tras sobrevivir a la inyección letal, Pike fue trasladada a un centro hospitalario para recibir atención médica, pero el caso ha generado notoriedad debido a las circunstancias y a cómo la mujer pudo sobrevivir a la ejecución tras recibir dos dosis de pentobarbital.

Este barbitúrico, según medios como Infobae, es uno de los más utilizados en el estado de Tennessee al momento de llevar a cabo ejecuciones mediante inyección letal.

El medio explica que este fármaco tiene la función de ser un depresor del sistema nervioso central. Esto significa que disminuye de forma progresiva la actividad de varias neuronas.

Infobae menciona que las neuronas más afectadas por el pentobarbital son aquellas responsables del estado de alerta, las que permiten la coordinación de funciones corporales y las que emiten respuestas a ciertos estímulos.

El uso del pentobarbital, cuando se emplea con fines médicos, puede generar efectos como sedación, sueño y menor actividad cerebral.

El medio cita a Cleveland Clinic, donde señala que este fármaco se usa en casos de convulsiones y advierte que puede generar efectos secundarios en la respiración del individuo, así como en su nivel de conciencia.

Infobae afirma que el pentobarbital no es un fármaco de uso doméstico habitual y que su utilización está limitada a clínicas y hospitales.

Respecto a las ejecuciones en el estado de Tennessee, estas se basan en la inyección de un solo fármaco, en este caso, el pentobarbital.

BREAKING: Tennessee death row inmate Christa Pike is still alive after 2 lethal injections, according to her lawyer.



At 8:26 p.m. local time, witnesses said executioners had "injected both syringes of lethal injection chemicals and Pike is still alive and snoring," her lawyers… pic.twitter.com/X09LALjb7C — Fox News (@FoxNews) October 1, 2026

El medio cita a Death Penalty Information Center, donde señalan que existe una norma según la cual tanto la identidad de las personas como la de las entidades que participan en estas ejecuciones se mantiene en anonimato.

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