Así funciona el CACCO, la nueva cárcel de Costa Rica inspirada en el modelo de Bukele: capacidad y seguridad

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Así funciona el CACCO, la nueva cárcel de Costa Rica inspirada en el modelo de Bukele: capacidad y seguridad

Costa Rica inauguró el CACCO, su primera megacárcel estilo Bukele, con el traslado de los primeros 123 reos de alta peligrosidad.

Valery Velásquez

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AME287. ALAJUELA (COSTA RICA), 26/10/2026.- Fotografía cedida por el Ministerio de Justicia de Costa Rica donde se observa a un grupo de hombres privados de la libertad este lunes, en el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (Cacco) en Alajuela (Costa Rica). Vestidos con uniformes color naranja y rapados, llegaron los primeros 123 presos al Cacco, la megacárcel que construyó Costa Rica y que está inspirada en el modelo implementado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. EFE/ Ministerio de Justicia de Costa Rica /SOLO USO EDITORIAL/NO VENTAS/SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Primeros 123 reclusos de alta peligrosidad trasladaodos al CACCO tras dar inicio con sus operaciones en Costa RIca. ( Foto Prensa Libre: EFE)

Costa Rica comenzó las operaciones de su Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO) con el traslado de los primeros 123 reclusos de alta peligrosidad, entre ellos los sospechosos del homicidio del policía Gerson Rosales Cascante.

Vestidos con uniformes naranja y con la cabeza rapada, los primeros internos ingresaron a esta cárcel inspirada en el modelo penitenciario del mandatario salvadoreño Nayib Bukele. Con esta obra, el Gobierno busca transformar la seguridad nacional bajo los principios de orden, control y disciplina.

La presidenta costarricense, Laura Fernández, inauguró el primer módulo del complejo, con capacidad para 1 mil 20 reos. Se espera completar los cuatro módulos restantes para diciembre y alcanzar una capacidad total de 5 mil 100 privados de libertad, lo que reducirá la sobrepoblación carcelaria del 59% al 15%.

La mandataria también garantizó el respeto a los derechos humanos dentro del penal, en respuesta a los cuestionamientos de sectores opositores y organizaciones sobre las estrictas condiciones de reclusión.

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Tecnología y diseño de máxima seguridad

La infraestructura, ubicada en Alajuela, cuenta con videovigilancia las 24 horas y requirió una inversión de US$35 millones.

El diseño arquitectónico incluye pasillos elevados y techos altos para la vigilancia constante de los guardias, celdas equipadas con camarotes metálicos y colchones delgados, así como áreas restringidas de patio y espacios de visita separados por cristales.

El Ministerio de Justicia destacó que esta obra marca un antes y un después en el sistema penitenciario del país, que busca replicar el enfoque de contención y seguridad severa característico del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), en El Salvador, para hacer frente al crimen organizado.

El Centro de Alta Contención Contra el Crimen Organizado (CACCO) está inspirado en el Cecot de El Salvador. (Foto Prensa Libre: EFE)

*Con información de EFE

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Valery Velásquez

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