Celdas, áreas de aislamiento y control de visitas: así es el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (Cacco) inagurado en Costa Rica

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Celdas, áreas de aislamiento y control de visitas: así es el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (Cacco) inagurado en Costa Rica

¿Cómo es por dentro la megacárcel que estrenó Costa Rica inspirada en el modelo de Bukele? Conozca los detalles.

Valery Velásquez

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AME3173. SAN JOSÉ (COSTA RICA), 05/10/2026.- Captura de pantalla de un video difundido por la Presidencia de Costa Rica donde se muestra el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO), una "megacárcel" con capacidad para 5.100 presos e inspirada en el modelo implementado en El Salvador por la administración de Nayib Bukele, en San José (Costa Rica). EFE/ Presidencia de Costa Rica / SOLO USO EDITORIAL/ NO VENTAS/ SOLO DISPONIBLE PARA ILUSTRAR LA NOTICIA QUE ACOMPAÑA (CRÉDITO OBLIGATORIO)

Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (Cacco) en Costa Rica, complejo penitenciario con cinco módulos independientes con capacidad para más de 1.000 reclusos. (Foto Prensa Libre: EFE)

Costa Rica inauguró este miércoles 14 de octubre el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (Cacco), una moderna infraestructura carcelaria construida junto a la cárcel de máxima seguridad La Reforma, Alajuela. Con una inversión cercana a los USD$35 millones, el complejo penitenciario está diseñado para albergar a unos 5 mil reclusos vinculados al narcotráfico y al crimen organizado.

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, destacó durante el acto inaugural que esta obra marca "un antes y un después en la seguridad penitenciaria y nacional como un todo", afirmando que el país se convertirá en un "referente mundial" en la materia.

El nuevo complejo carcelario consta de cinco módulos independientes con capacidad para más de 1 mil reclusos. En esta primera fase fueron inaugurados los dos primeros módulos, los cuales comenzarán a recibir a los primeros reclusos a finales de octubre, mientras que el resto de las instalaciones operarán a su máxima capacidad para diciembre del año en curso.

El Cacco, cuenta con techos altos y pasillos elevados diseñados para que los cuerpos de seguridad mantengan una vigilancia estricta y constante sobre las áreas comunes.

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Cada módulo está compuesto por celdas con capacidad para 60 personas, equipadas con camarotes metálicos, duchas y servicios sanitarios integrados sin puertas ni algún tipo de privacidad.

En la parte posterior, cada celda cuenta con una salida hacia un pequeño patio cerrado por paredes y techo, donde entra luz natural; asimismo, el recinto incluye espacios especializados para visitas conyugales y convencionales, en las que los familiares y los reclusos se comunican separados por estrictas mamparas de cristal, garantizando el aislamiento y el control bajo los lineamientos de esta política de seguridad.

La presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, durante su recorrido de inspección por los módulos y pasillos del recién inaugurado Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (Cacco). (Foto Prensa Libre: EFE)
Interior de celda Cacco en Alajuela, Costa Rica, equipada con camarotes metálicos donde se alojarán reclusos vinculados al narcotráfico y al crimen organizado. (Foto Prensa Libre: EFE)
Estructura de techos altos con iluminación natural y pasillos elevados para la vigilancia de los guardias en el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (Cacco). (Foto Prensa Libre: EFE)
Instalaciones sanitarias y la estructura básica sin elementos de privacidad dentro de celda del Cacco. (Foto Prensa Libre: EFE)
Áreas de aislamiento instalados dentro del Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado en Alajuela, Costa Rica. (Foto Prensa Libre: EFE)

*Con información de EFE

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Valery Velásquez

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