Los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) son de nuevo objeto de discusión en el Ejecutivo, el Legislativo y distintos sectores, por ser las entidades más beneficiadas con recursos en el presupuesto del 2027, aprobado por el Congreso.

Con buena parte de los fondos para este año todavía en el plato, los Codedes podrían disponer de cerca de Q20 mil millones en el 2027. La cifra equivale a casi cuatro veces los Q5 mil 362 millones que habían gastado al 27 de noviembre del 2026.

En el decreto 32-2026, los diputados aprobaron un aporte extraordinario de Q7 mil 46 millones para los Codedes. Mediante una de las enmiendas aprobadas durante la madrugada, se agregó un artículo que asigna Q560 millones para programas de agua y saneamiento a cargo de los Codedes, con lo que la cifra asciende a Q7 mil 606 millones. Con el aporte ordinario y los saldos pendientes de ejecutar del 2026, los recursos superarían los Q19 mil millones.

Pese a contar con más de Q15 mil millones para obras en el 2026, la ejecución de los Codedes no alcanza el 35% al 27 de noviembre, lo que ha generado cuestionamientos principalmente de los centros de análisis que evalúan la ejecución del gasto y la inversión.

Cada departamento de Guatemala cuenta con un Codede a cargo de un gobernador, nombrado por el presidente, los alcaldes y representantes de la población. Allí se define qué obras son prioritarias, como llevar agua potable a una aldea o reparar una escuela. Los Codedes administran los fondos y luego la municipalidad se queda a cargo de la contratación de las obras.

Baja ejecución

Datos del Portal de Transparencia Presupuestaria del Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), al 27 de noviembre, muestran que de los Q15 mil 425.3 millones disponibles para obras se han ejecutado Q5 mil 362 millones 463 mil 855.36, equivalentes al 34.76%.

En medio del rezago, hay cinco rubros que captan la mayor cantidad de recursos: transporte, con Q3 mil 117 millones, que incluyen la construcción de caminos rurales y calles, así como el mejoramiento de carreteras y caminos; abastecimiento de agua, con Q686.9 millones; ordenación de aguas residuales, con Q577 millones; educación primaria, con Q484.3 millones y servicios hospitalarios generales, con Q201.1 millones.

Recursos excesivos para los Codedes

El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) emitió un comunicado en el que respalda el veto anunciado por el presidente Bernardo Arévalo al presupuesto del 2027. Ese centro de análisis considera “excesivo” el aporte de Q7 mil millones para los Codedes y señala anomalías en las asignaciones a las oenegés, entre otros aspectos.

Según el Icefi, la asignación aprobada para los Codedes en el 2027 no incluye el dinero que quede sin usar al cierre del 2026. Ese saldo incluye fondos del 2024 y el 2025 que se conservaron para continuar obras pendientes, por la aplicación del decreto 7-2025, Ley de Fortalecimiento Financiero y Continuidad de Proyectos de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural.

A criterio de la entidad, esa ley establece excepciones irregulares a los controles de la Ley Orgánica del Presupuesto y contraviene el principio constitucional de anualidad del ejercicio fiscal.

El Icefi señala que el artículo 153 del dictamen establece una ampliación preautorizada para incorporar al presupuesto del 2027 los saldos no ejecutados por los Codedes en el 2026, estimados en al menos Q6 mil 925.0 millones, ante una ejecución del 34.7% y una proyección optimista del 55% al cierre del año.

“Así, los aportes extraordinarios a los Codedes en 2027 sumarían al menos Q14 mil 531.0 millones que, junto con el aporte ordinario de Q4 mil 985.6 millones, elevarían el total a Q19,516.6 millones, como mínimo”, indica el Icefi.

La entidad advierte que la ampliación, además de ser antitécnica, podría contravenir el artículo 240 de la Constitución, al no identificar la fuente de financiamiento ni precisar el monto del incremento presupuestario.

El reto de generar obras

Un estudio de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), publicado en septiembre, reveló una profunda brecha en la inversión pública a cargo de los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codedes) entre el 2024 y el 2026.

El estudio señala que la capacidad de ejecución de los Codedes ha disminuido de forma considerable. Mientras que entre el 2019 y el 2023 se superó el 68%, en el 2024 la ejecución cayó al 52.2% y en el 2025 se situó en el 62.2%.

Fundesa indica que existe una alta concentración geográfica de los recursos. En el 2026, el 30% de los fondos se concentró en solo cuatro municipios del país, encabezados por Jalapa y Cobán. En el otro extremo, municipios como Río Blanco, San Marcos, recibieron apenas Q0.39 millones.

En cuanto a la distribución por sectores, el 82% de los recursos se destinó a infraestructura vial y saneamiento, con prioridad en el transporte por carretera y el abastecimiento de agua sobre áreas como educación y salud.

Fundesa concluye que la baja ejecución y la concentración de recursos limitan el impacto del sistema, por lo que el principal reto institucional es mejorar la gestión para convertir los fondos asignados en obras.

“La asignación a los Codedes siempre ha sido completamente política, algo que este gobierno comenzó a alimentar y que se le fue de las manos”, afirmó Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de Fundesa.

Zapata también indicó que se esta elaborando un nuevo estudio sobre la ejecución de los Codedes en los últimos tres meses, con el propósito de contrastar los datos al cierre del 2026 con los de años anteriores. Sin embargo, señaló que hasta el momento es evidente que la ejecución ha disminuido de forma considerable.

El Icefi identifica los cinco municipios con los mayores aportes extraordinarios para el 2027 y sus respectivos porcentajes de ejecución de las transferencias de los aportes extraordinarios vigentes al 31 de octubre del 2026:

Sanarate, El Progreso: Q181 millones. Ejecutó el 35.2% de Q34.5 millones.

El Jícaro, El Progreso: Q115 millones. Ejecutó el 17.2% de Q20.9 millones.

San Agustín Acasaguastlán, El Progreso: Q115 millones. Ejecutó el 27.4% de Q32 millones.

Catarina, San Marcos: Q106.9 millones. Ejecutó el 32.4% de Q56.7 millones.

El Chol, Baja Verapaz: Q106.0 millones. Ejecutó el 58.2% de Q33.3 millones.

El Icefi también identifica 30 municipios con aportes extraordinarios superiores a Q50 millones para el 2027, con anomalías similares en la ejecución.

A otros 45 municipios, incluida la ciudad de Guatemala, se les aprobó un aporte extraordinario de solo Q100 mil. Según concluye el Icefi, los alcaldes de esas localidades se identifican como ajenos a la alianza política que impulsó la aprobación del presupuesto en el Congreso.

Cada departamento de Guatemala cuenta con un Codede bajo la dirección del gobernador, nombrado por el presidente, los alcaldes y representantes de la población. Se concibió en esa forma para que las autoridades y vecinos decidan qué obras son prioritarias, como llevar agua potable a una aldea o reparar una escuela. La municipalidad es la que contrata y supervisa los trabajos.

Más de 6 mil solicitudes para proyectos

Según el Sistema Electrónico para la Administración de Procesos de Proyectos de Consejos de Desarrollo en Guatemala (Siprocode), de la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (Scep), en noviembre se contabilizan 6 mil 301 solicitudes para la ejecución de proyectos en todo el país.

Los proyectos con mayor demanda son caminos rurales, con 2 mil 91 solicitudes; calles en áreas rurales, 1 mil 486; escuelas primarias, 868; sistemas de agua potable, 523, y sistemas de alcantarillado sanitario, 243.

El resto se distribuye entre proyectos de plantas de tratamiento de aguas residuales, puestos de salud, institutos de educación básica y edificios de usos múltiples, entre otros.

De las solicitudes recibidas, 5 mil 379 han sido aprobadas. El Ministerio de Comunicaciones (CIV) avaló 2 mil 774; el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (Conap), 113; la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), seis; el Instituto Guatemalteco de Turismo (Inguat), 18; el Ministerio de Agricultura (Maga), siete; el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn), 792; el Ministerio de Educación (Mineduc), 726, y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (Mspas), 943.

El aval de las solicitudes no significa que los proyectos estén en ejecución.

Mayo y julio fueron los meses con más aprobaciones, con 855 cada uno. En junio se aprobaron 786; en abril, 525; en agosto, 517; en septiembre, 435; en marzo, 398; en octubre, 323; en febrero, 176; en enero, 113, y en noviembre, 124.

Departamentos con más solicitudes

En lo que va del 2026, San Marcos encabeza la lista de departamentos con más solicitudes de proyectos avaladas, con 628, seguido de Petén, con 482; Suchitepéquez, 329; Totonicapán, 312; Jutiapa, 302, y Huehuetenango, 299.

El resto se distribuye entre Quetzaltenango, Quiché, Jalapa, Alta Verapaz, Guatemala, Chimaltenango, Zacapa, Chiquimula, Retalhuleu, Santa Rosa, Escuintla, Sololá, El Progreso, Baja Verapaz, Izabal y Sacatepéquez.

En el 2025 se recibieron 6 mil 537 solicitudes, de las cuales fueron avaladas 6 mil 173. San Marcos también encabezó la lista, con 654 aprobaciones, seguido de Petén, con 579; Chimaltenango, 499; Quiché, 404, y Huehuetenango, 386.

Al igual que en el 2026, los proyectos de construcción de caminos rurales fueron los más solicitados en el 2025, con 1 mil 817. Les siguieron los relacionados con escuelas primarias, con 1 mil 524, y caminos rurales, con 1 mil 76 solicitudes.