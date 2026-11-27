El Congreso de la República dio certeza financiera al Ejecutivo para iniciar el ejercicio fiscal del 2027, el próximo 1 de enero, con un presupuesto de ingresos y egresos de Q172 mil 420 millones, así como un mayor margen para mantener el equilibrio fiscal.

¿En qué debe enfocarse el gasto público y cuáles deben ser las prioridades? Estas fueron las interrogantes planteadas a representantes sectoriales y analistas, quienes coincidieron en la necesidad de mejorar y recuperar la infraestructura del país, incluida la básica.

Aunque las necesidades son diversas, los sectores consultados plantearon una hoja de ruta sobre la orientación que debería tener el gasto público.

Industria plantea tres prioridades para el 2027

Enrique Font, presidente de la Cámara de Industria de Guatemala (CIG), consideró que la primera prioridad del 2027 no debe ser un rubro específico, sino la ejecución del gasto público.

Explicó que, ante un déficit fiscal programado del 3.2% del producto interno bruto (PIB), el gasto público debe concentrarse en áreas que generen los mayores retornos económicos y sociales para la población, bajo criterios de eficiencia, transparencia y sostenibilidad fiscal.

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El dirigente empresarial aseguró que Guatemala no tiene un problema de falta de asignaciones presupuestarias, sino de capacidad para convertirlas en obras. Recordó que, a principios de noviembre, el Ministerio de Comunicaciones reportaba una ejecución del 53%, mientras que los consejos de desarrollo registraban menos de un tercio.

Por ello, la CIG propone orientar el gasto público del 2027 con base en tres criterios:

Primero, ejecutar con condiciones lo que ya se aprobó. Si los consejos de desarrollo manejarán cerca de Q12 mil 600 millones, se debe:

Garantizar que cada proyecto cuente con un estudio técnico, un responsable y un costo realista.

Publicar mensualmente el avance físico y financiero de las obras, con fotografías y ubicación.

Priorizar los proyectos de agua potable, saneamiento y caminos rurales, donde los recursos generan mayores beneficios.

El Ministerio de Finanzas Públicas y la Contraloría General de Cuentas deben verificar el avance antes de cada desembolso, aunque la ley no lo exija. Los proyectos que no estén listos no deben recibir recursos solo por cumplir un plazo.

Segundo, proteger la infraestructura que hace competitivo al país. La industria necesita movilizar su carga a tiempo y a un menor costo. Para ello, propone:

Ejecutar por etapas y con metas públicas la modernización de Puerto Quetzal.

Avanzar en los proyectos de alianzas público-privadas de la Agencia Nacional de Infraestructura.

Garantizar que la nueva Dirección de Proyectos Viales Prioritarios opere desde enero.

Evitar que el Ministerio de Finanzas Públicas reduzca los recursos destinados a infraestructura durante la distribución analítica del presupuesto, luego del recorte de Q560 millones aprobado la madrugada del 25 de noviembre.

Dar mantenimiento a la red vial existente, cuyo costo es menor que el de reconstruirla.

Tercero, gastar con reglas claras.

Financiar el gasto corriente con ingresos tributarios y no con deuda.

Establecer metas medibles en salud, educación y seguridad, como escuelas construidas, abastecimiento de medicamentos y tiempos de respuesta.

Publicar los dictámenes del presupuesto con al menos una semana de anticipación y someter a análisis técnico las enmiendas que impliquen traslados de recursos.

Font enfatizó que un presupuesto debe medirse por las obras que entrega y advirtió que, en el 2027, la CIG evaluará los resultados y no los montos asignados.

La inversión en infraestructura genera beneficios sociales, según analistas. (Foto, Prensa Libre: cortesía Dirección General de Caminos).

Fundesa pide priorizar la infraestructura productiva

En esa misma línea, Juan Carlos Zapata, director ejecutivo de la Fundación para el Desarrollo de Guatemala (Fundesa), planteó cuatro áreas prioritarias para orientar el gasto público del 2027.

Infraestructura productiva: impulsar la modernización de la Empresa Portuaria Quetzal, la cartera de proyectos de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la puesta en marcha de la Dirección de Proyectos Viales Prioritarios (DIPP), áreas en las que, a su juicio, se concentran los principales obstáculos para la competitividad del país.

Seguridad y justicia: asignar más recursos al Organismo Judicial y al Ministerio Público, pero condicionados al cumplimiento de metas de cobertura, reducción de la mora judicial y resolución de casos.

Agua y saneamiento: destinar los recursos de los consejos departamentales de desarrollo (Codedes) a estos proyectos, con desembolsos sujetos al avance de las obras. Según Zapata, este es uno de los principales desafíos.

Capital humano: priorizar la inversión en educación y salud, con énfasis en la atención a la primera infancia.

“Ejecutar con calidad, no solo gastar: el reto de 2027 no es tener más presupuesto, es ejecutar mejor de lo que lo hicieron este año”, remarcó.

Priorizar las necesidades y la sostenibilidad fiscal

Hugo Maul, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien), aseguró que el punto de partida debe ser la identificación de las necesidades que justifican la intervención del Estado y los resultados que se esperan obtener.

Entre las prioridades destacó la seguridad ciudadana y la justicia, la educación, la salud, la atención a la primera infancia y el combate a la desnutrición, así como la infraestructura económica que contribuya a reducir los costos de producción y facilite la generación de empleo.

“Estas prioridades deben atenderse dentro de una restricción presupuestaria compatible con la sostenibilidad fiscal”, aclaró.

Según el analista, en materia de infraestructura se debería privilegiar la conservación de los activos existentes, la conclusión de obras viables y la preparación de proyectos de comprobada rentabilidad social.

“Es fundamental fortalecer las capacidades de planificación, preinversión, contratación y supervisión. El agua y el saneamiento son necesidades legítimas de las comunidades, pero las asignaciones territoriales deben responder a proyectos evaluados y a capacidades reales de ejecución. En educación, salud y seguridad, el éxito debe medirse por los resultados obtenidos, no por el porcentaje del presupuesto ejecutado”, enfatizó.

La seguridad y la justicia figuran entre las prioridades del presupuesto del 2027, según analistas. (Foto, Prensa Libre: Hemeroteca PL).

Camagro pide priorizar la inversión pública

Para Carla Caballeros, directora ejecutiva de la Cámara del Agro (Camagro), el gasto público del 2027 debe priorizar la inversión, principalmente en infraestructura básica, sanitaria y vial.

A su juicio, el gasto en funcionamiento no debe seguir creciendo, sobre todo por la creación de plazas que no necesariamente cuentan con una justificación técnica y de las cuales se desconocen los perfiles, los resultados y los beneficios que generan para la población.

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La dirigente empresarial cuestionó la incorporación de plazas que considera innecesarias en varios ministerios.

El economista y académico Guillermo Díaz Castellanos agregó que la prioridad del gasto público debe seguir siendo la inversión en infraestructura.